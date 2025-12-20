onedio
İfadeye Çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Türkiye'ye Döndü: Taraftarlar Böyle Karşıladı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.12.2025 - 08:49

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ve evi aranan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türkiye’ye döndü. Fenerbahçe’nin basketbol maçı nedeniyle yurt dışında bulunan Saran, gece saatlerinde özel jetle Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Saran’ı kalabalık taraftar grubu karşıladı.

Öte yandan Saadettin Saran’a yöneltilen suçlamaların 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' olduğu öğrenildi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Sadettin Saran, Türkiye'ye döndü.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağırıldı. Saran'ın evinde arama yapıldığı öğrenilirken 'uyuşturucu madde temin etmek' ve 'uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamalarının yöneltildiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin basketbol maçı nedeniyle yurt dışında olan Saran, gece saatlerinde Türkiye'ye döndü.

"Taraftara teşekkür ederim. İyi ki varsınız."

Saran'ın özel uçağı gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Saran, terminal çıkışında Fenerbahçeli taraftarlar tarafından sloganlarla karşılandı. Saran ise 'Taraftara teşekkür ederim. İyi ki varsınız' cümlelerini kullandı.

