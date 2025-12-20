İfadeye Çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Türkiye'ye Döndü: Taraftarlar Böyle Karşıladı!
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ve evi aranan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türkiye’ye döndü. Fenerbahçe’nin basketbol maçı nedeniyle yurt dışında bulunan Saran, gece saatlerinde özel jetle Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Saran’ı kalabalık taraftar grubu karşıladı.
Öte yandan Saadettin Saran’a yöneltilen suçlamaların 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' olduğu öğrenildi.
"Taraftara teşekkür ederim. İyi ki varsınız."
