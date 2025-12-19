"Sırada Önemli ve Büyük Bir İsim Daha Var..." Gazeteci Cem Küçük'ten Yeni Operasyon Açıklaması
Türkiye, ünlü isimlere düzenlenen uyuşturucu operasyonunu konuşuyor. Gazeteciler, haber spikerleri, fenomenler ve oyunculara yönelik gerçekleştirilen operasyonun daha da genişleyeceği iddia ediliyor. Son olarak 19 Aralık Cuma günü Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığı ve evinde arama yapıldığı açıklandı. Gazeteci Cem Küçük ise TGRT'de yayınlanan Medya Kritik programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Küçük, 'Sırada büyük ve önemli bir isim daha var' dedi.
Gazeteci Cem Küçük, 'önemli bir isme daha' operasyon düzenleneceğini iddia etti.
