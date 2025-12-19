onedio
"Sırada Önemli ve Büyük Bir İsim Daha Var..." Gazeteci Cem Küçük'ten Yeni Operasyon Açıklaması

Dilara Şimşek
19.12.2025 - 23:42

Türkiye, ünlü isimlere düzenlenen uyuşturucu operasyonunu konuşuyor. Gazeteciler, haber spikerleri, fenomenler ve oyunculara yönelik gerçekleştirilen operasyonun daha da genişleyeceği iddia ediliyor. Son olarak 19 Aralık Cuma günü Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığı ve evinde arama yapıldığı açıklandı. Gazeteci Cem Küçük ise TGRT'de yayınlanan Medya Kritik programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Küçük, 'Sırada büyük ve önemli bir isim daha var' dedi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Gazeteci Cem Küçük, 'önemli bir isme daha' operasyon düzenleneceğini iddia etti.

İş insanı ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrılmasını yorumlayan gazeteci Cem Küçük, çeşitli iddialarda bulundu. Küçük, TGRT'de yayınlanan Medya Kritik programında yaptığı açıklamada 'Önemli bir isme daha' operasyon düzenleneceğini ileri sürdü.

Küçük, 'Bir büyük isim Sadettin Saran’dı. Duyumlarıma ve öğrendiklerime göre bir büyük isim daha var. Bunun kim olduğunu öğrenmedim… Ali mi Veli mi bilmiyorum. Ama büyük ve önemli bir isim daha var. Candaş’ı adli kaynaklara babasının durumunu öğrendiğim için sordum' dedi. 

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in “Gazeteci mi?” sorusuna ise Cem Küçük, “Gazeteci iş insanı hiç öyle isim vermediler. Sadece sıradan veya az bilinen birisi değil. Candaş Tolga Işık'ı isim olarak sormamın sebebi ise babası ölüm döşeğinde olduğu için sordum” yanıtını verdi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Yorum Yazın