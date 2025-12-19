"Sırada Önemli ve Büyük Bir İsim Daha Var..." Gazeteci Cem Küçük'ten Yeni Operasyon Açıklaması

İş insanı ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrılmasını yorumlayan gazeteci Cem Küçük, çeşitli iddialarda bulundu. Küçük, TGRT'de yayınlanan Medya Kritik programında yaptığı açıklamada 'Önemli bir isme daha' operasyon düzenleneceğini ileri sürdü.

Küçük, 'Bir büyük isim Sadettin Saran’dı. Duyumlarıma ve öğrendiklerime göre bir büyük isim daha var. Bunun kim olduğunu öğrenmedim… Ali mi Veli mi bilmiyorum. Ama büyük ve önemli bir isim daha var. Candaş’ı adli kaynaklara babasının durumunu öğrendiğim için sordum' dedi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in “Gazeteci mi?” sorusuna ise Cem Küçük, “Gazeteci iş insanı hiç öyle isim vermediler. Sadece sıradan veya az bilinen birisi değil. Candaş Tolga Işık'ı isim olarak sormamın sebebi ise babası ölüm döşeğinde olduğu için sordum” yanıtını verdi.