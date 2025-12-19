Mehmet Akif Ersoy Soruşturmasında Adı Geçen Serkan Toper'den İlk Açıklama
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından ifadelerde adı geçen isimlerden biri de avukat Serkan Toper oldu. 2024-2019 seçimlerden MHP ve Cumhur İttifakı’nın Beşiktaş Belediye Başkanı adayı olan Toper, sessizliğini ilk kez bozdu. Ersoy'la çeşitli konularda işbirliği içinde olduğu ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen Toper, X hesabından açıklama yaptı.
Toper, yapılanı 'Kumpas' olarak nitelendirdi ve 'Bu kumpasın sahipleri ile hesaplaşacağız' dedi. Öte yandan Serkan Toper, 'Mehmet Akif ile bırakın ticareti ya da işi, bir delikli kuruş para alışverişim dahi olmamıştır' ifadelerini kullandı.
Mehmet Akif Ersoy hakkındaki uyuşturucu soruşturmasında ifade verenlerden bir kişi Serkan Toper hakkında iddialar bulundu.
Serkan Toper, sessizliğini bozdu; olayları "Kumpas" olarak nitelendirdi.
Toper'in açıklaması şöyle devam etti:
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
