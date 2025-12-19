Mehmet Akif Ersoy Soruşturmasında Adı Geçen Serkan Toper'den İlk Açıklama

X hesabından açıklama yapan Toper, 'Gizli tanık olduğu beyan edilen bir müfterinin; şahsıma yönelik, aşağılık kelimesinin dahi yeterli olmadığı beyanlarına karşı bu açıklamayı yapmak zarureti doğmuştur' dedi.

'Mehmet Akif ile bırakın ticareti ya da işi, bir delikli kuruş para alışverişim dahi olmamıştır' diyen Toper, şu ifadeleri kullandı:

'Bugün sosyal medyaya yansıyan ve gizli tanık olduğu beyan edilen bir müfterinin; şahsıma yönelik, aşağılık kelimesinin dahi yeterli olmadığı beyanlarına karşı bu açıklamayı yapmak zarureti doğmuştur.

Bu gizli tanık beyanında, Mehmet Akif ile parasal ilişkilerim olduğu ve parasını degerlendirdiğim iddialarına dair;

Mehmet Akif ile bırakın ticareti ya da işi, bir delikli kuruş para alışverişim dahi olmamıştır.

Yayınlarda belirli kişileri hedef haline getirdiğim beyanına dair;

Tüm televizyon konuşmalarım alenen ortada ve kamuoyunun bilgisi dahilinde olup bir gün dahi genel siyasetin dışında herhangi bir özel kişi veya kuruma dair beyanım ve yorumum olmamıştır.

'AĞIR BİR İTİBAR SUİKASTI'

Son 2.5 -3 yıldır neredeyse bir kere dahi aynı ev ortamında olmadığım, toplamda 10 kere bir araya gelmediğim ve kamuoyunun da 3-4 yıl öncesinde tavla arkadaşım olduğunu bildiği Mehmet Akif ve bir kısım insanlarla madde kullanımlı ev partileri yaptığım veya bu partilere katıldığım iddiaları ise tıpkı parasal alışveriş ve işbirliği iddiaları gibi iğrenç ötesi iftiralar olup beni toplum nezdinde bel altı iddialarla savunulamaz hale getirmeye yönelik ağır bir itibar suikastidir.

Olaylarda adı geçenlerin beyanlarında, dijitallerinde bu hususu doğrular tek bir tespit olma ihtimali de yoktur.

Çeşme de benim komsularım bilir ki benim evimde yüksek sesle müzik dahi çalmaz.'