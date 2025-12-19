onedio
Mehmet Akif Ersoy Soruşturmasında Adı Geçen Serkan Toper'den İlk Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
19.12.2025

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından ifadelerde adı geçen isimlerden biri de avukat Serkan Toper oldu. 2024-2019 seçimlerden MHP ve Cumhur İttifakı’nın Beşiktaş Belediye Başkanı adayı olan Toper, sessizliğini ilk kez bozdu. Ersoy'la çeşitli konularda işbirliği içinde olduğu ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen Toper, X hesabından açıklama yaptı.

Toper, yapılanı 'Kumpas' olarak nitelendirdi ve 'Bu kumpasın sahipleri ile hesaplaşacağız' dedi. Öte yandan Serkan Toper, 'Mehmet Akif ile bırakın ticareti ya da işi, bir delikli kuruş para alışverişim dahi olmamıştır' ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy hakkındaki uyuşturucu soruşturmasında ifade verenlerden bir kişi Serkan Toper hakkında iddialar bulundu.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık ifadesi veren bir kişi Serkan Toper hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu. İfadelerde Toper’in uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülmüş ve Mehmet Akif Ersoy ile çeşitli konularda işbirliği içinde olduğu iddia edilmişti.

Bu ifadelerin ardından gözler Serkan Toper'e çevrildi. Toper, ilk kez bir açıklama yayımladı.

Serkan Toper, sessizliğini bozdu; olayları "Kumpas" olarak nitelendirdi.

X hesabından açıklama yapan Toper, 'Gizli tanık olduğu beyan edilen bir müfterinin; şahsıma yönelik, aşağılık kelimesinin dahi yeterli olmadığı beyanlarına karşı bu açıklamayı yapmak zarureti doğmuştur' dedi.

'Mehmet Akif ile bırakın ticareti ya da işi, bir delikli kuruş para alışverişim dahi olmamıştır' diyen Toper, şu ifadeleri kullandı:

'Bugün sosyal medyaya yansıyan ve gizli tanık olduğu beyan edilen bir müfterinin; şahsıma yönelik, aşağılık kelimesinin dahi yeterli olmadığı beyanlarına karşı bu açıklamayı yapmak zarureti doğmuştur.

Bu gizli tanık beyanında, Mehmet Akif ile parasal ilişkilerim olduğu ve parasını degerlendirdiğim iddialarına dair;

Mehmet Akif ile bırakın ticareti ya da işi, bir delikli kuruş para alışverişim dahi olmamıştır.

Yayınlarda belirli kişileri hedef haline getirdiğim beyanına dair;

Tüm televizyon konuşmalarım alenen ortada ve kamuoyunun bilgisi dahilinde olup bir gün dahi genel siyasetin dışında herhangi bir özel kişi veya kuruma dair beyanım ve yorumum olmamıştır.

'AĞIR BİR İTİBAR SUİKASTI'

Son 2.5 -3 yıldır neredeyse bir kere dahi aynı ev ortamında olmadığım, toplamda 10 kere bir araya gelmediğim ve kamuoyunun da 3-4 yıl öncesinde tavla arkadaşım olduğunu bildiği Mehmet Akif ve bir kısım insanlarla madde kullanımlı ev partileri yaptığım veya bu partilere katıldığım iddiaları ise tıpkı parasal alışveriş ve işbirliği iddiaları gibi iğrenç ötesi iftiralar olup beni toplum nezdinde bel altı iddialarla savunulamaz hale getirmeye yönelik ağır bir itibar suikastidir.

Olaylarda adı geçenlerin beyanlarında, dijitallerinde bu hususu doğrular tek bir tespit olma ihtimali de yoktur.

Çeşme de benim komsularım bilir ki benim evimde yüksek sesle müzik dahi çalmaz.'

Toper'in açıklaması şöyle devam etti:

'Soruşturma kapsamında bu iddialara dair onlarca insanın gizli veya açık beyanlarının alındığı, dijital materyallerinde yapılan incelemelerde bu alçak iddialara dair en ufak somut bir delil elde edilemediği ve açıkça hasmani bir tutumun mahsülü olan bu beyanlarla beni gözaltına aldırma amaçlarına ulaşamayanların son çare bu beyanları yaymak sureti ile onur ve şerefime yönelmiş bir saldırı başlattıkları anlaşılmaktadır.

'NAMUSSUZ VE ŞEREFSİZSİNİZ'

Takip ettiğim bir dava sebebi ile aylardır üzerimde baskı kuran, şahsıma yönelik itibar suikastlerini dillendiren rant grubu ile siyasal yorumlarımızdan rahatsız olan ve yılllara dayalı ilkeli siyasi duruşumuzu bir iki beyanın  bozacağını sananlar ve bu beyanları verenler ve verdirenler bu iddialarınızı ispatlamazsanız namussuz ve şerefsizsiniz.

Para gücünüzle kurduğunuz tezgahları, satın aldığınız müfterileri, iftira ve tehditleriniz için kullandığınız tüm aparatlarınızla and olsun ki hesaplaşacağız.

'KUMPASIN SAHİPLERİ İLE HESAPLAŞACAĞIZ'

Serkan Toper olarak hayatımı hak çizgisinde yasamış, mesleğini parasal kaygılardan uzak, dürüst ve satın alınamaz çizgide yaşamış biri olarak diyorumki siz de benim kadar namuslu olsaydınız bu kadar benden korkmaz ve bu aşağılık işlere girişmezdiniz. Ama hesaplaşacağız.

Benim evladım, ailem, yakın çevrem, burda yazılanların bana yapışmayacağını bilir.

Bu kumpasın sahipleri ile hesaplaşacağız.

Yüce Allah’ın adaletine de bu operasyona geçit vermeyen Türk yargısına da sonuna kadar güveniyorum.'

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
