Cem Küçük, Candaş Tolga Işık'ın Babasının Beyin Kanaması Geçirdiğini Açıkladı: "Olayları Duyduktan Sonra..."
Medyanın yakından tanıdığı ünlü isimlere yapılan uyuşturucu operasyonu Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Ünlü isimlere operasyon düzenlenirken Pek çok gazeteci ise uyuşturucu operasyonunda gazeteci Candaş Tolga Işık’ın adının geçtiğini iddia etti. Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında Candaş Tolga Işık’ın babasının olaylar duyduktan sonra üç gün önce beyin kanaması geçirdiğini açıkladı. Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ise tutanaklarda Candaş Tolga Işık'ın adını görmediğinin altını çizdi.
Gazeteci Cem Küçük, Candaş Tolga Işık'ın babasının beyin kanaması geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu söyledi.
Şamil Tayyar: "Operasyon tutanağında Candaş Tolga Işık'ın adını görmedim."
