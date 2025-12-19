Cem Küçük, Candaş Tolga Işık'ın Babasının Beyin Kanaması Geçirdiğini Açıkladı: "Olayları Duyduktan Sonra..."

Gazeteci Cem Küçük, uyuşturucu operasyonunda adı geçtiği iddia edilen Candaş Tolga Işık ile ilgili konuştu. Küçük, Candaş Tolga Işık'ın olaylar duyulduktan sonra beyin kanaması geçirdiğini açıkladı.

Küçük, şu ifadeleri kullandı:

'Kamuoyunda bazı züppeler de şahsi intikamlar için bazı isimleri ortaya atıyor. Olayı sulandırdığının kanaatindeyim. Adli kaynaklara ismi geçenleri soruyorum. İsmi geçenleri söylüyoruz. Candaş Tolga Işık'ın adı çok geçti. Onu sordum, adı var mı yok mu diye. Bu olaylar duyulunca babası üç gün önce beyin kanaması geçirdi. Babası şu an yoğun bakımda. Yaşam mücadelesi veriyor. Candaş'ı aradım perişan durumda. Önce emboli atmış, sonra kanama geçirmiş.'