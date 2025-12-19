onedio
Cem Küçük, Candaş Tolga Işık'ın Babasının Beyin Kanaması Geçirdiğini Açıkladı: "Olayları Duyduktan Sonra..."

Cem Küçük, Candaş Tolga Işık'ın Babasının Beyin Kanaması Geçirdiğini Açıkladı: "Olayları Duyduktan Sonra..."

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
19.12.2025 - 22:14

Medyanın yakından tanıdığı ünlü isimlere yapılan uyuşturucu operasyonu Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Ünlü isimlere operasyon düzenlenirken Pek çok gazeteci ise uyuşturucu operasyonunda gazeteci Candaş Tolga Işık’ın adının geçtiğini iddia etti. Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında Candaş Tolga Işık’ın babasının olaylar duyduktan sonra üç gün önce beyin kanaması geçirdiğini açıkladı. Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ise tutanaklarda Candaş Tolga Işık'ın adını görmediğinin altını çizdi.

Cem Küçük'ün açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Gazeteci Cem Küçük, Candaş Tolga Işık'ın babasının beyin kanaması geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Gazeteci Cem Küçük, Candaş Tolga Işık'ın babasının beyin kanaması geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Gazeteci Cem Küçük, uyuşturucu operasyonunda adı geçtiği iddia edilen Candaş Tolga Işık ile ilgili konuştu. Küçük, Candaş Tolga Işık'ın olaylar duyulduktan sonra beyin kanaması geçirdiğini açıkladı.

Küçük, şu ifadeleri kullandı:

'Kamuoyunda bazı züppeler de şahsi intikamlar için bazı isimleri ortaya atıyor. Olayı sulandırdığının kanaatindeyim. Adli kaynaklara ismi geçenleri soruyorum. İsmi geçenleri söylüyoruz. Candaş Tolga Işık'ın adı çok geçti. Onu sordum, adı var mı yok mu diye. Bu olaylar duyulunca babası üç gün önce beyin kanaması geçirdi. Babası şu an yoğun bakımda. Yaşam mücadelesi veriyor. Candaş'ı aradım perişan durumda. Önce emboli atmış, sonra kanama geçirmiş.'

Şamil Tayyar: "Operasyon tutanağında Candaş Tolga Işık'ın adını görmedim."

Şamil Tayyar: "Operasyon tutanağında Candaş Tolga Işık'ın adını görmedim."

Gazeteci Şamil Tayyar ise mahkeme tutanaklarında Candaş Tolga Işık'ın uyuşturucu operasyonunda adına rastlamadığını vurgulayarak, 'Maddi delillerle desteklenirse rahat konuşuruz. Bendeki tutanaklarda Candaş Tolga'nın adını görmedim' dedi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
