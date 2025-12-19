onedio
Danla Bilic'ten Kendisini Ciddiyetsiz Bulan Sinan Akçıl'a Yanıt Geldi

Danla Bilic'ten Kendisini Ciddiyetsiz Bulan Sinan Akçıl'a Yanıt Geldi

Sinan Engin
Esra Demirci
Esra Demirci
19.12.2025 - 21:25

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Danla Bilic, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bilic’in serbest kalınca yaptığı “Aaaa neyse, şafakta alınmadık da demeyiz” şeklindeki paylaşım ise tartışma yarattı. Şarkıcı Sinan Akçıl, bu ifadeleri hedef alarak “Bu nasıl bir ciddiyetsizlik, bu saçma yaklaşım da ne?” sözleriyle tepki gösterdi. Danla Bilic'ten Sinan Akçıl'a yanıt gecikmedi.

Danla Bilic, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Danla Bilic, 'Devletim test istemiş, vermez miyiz. Aaaa neyse, şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim canım; jandarma gözaltına mı aldılar, evlerinde mi ağırladılar anlamadık, o kadar naziklerdi. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ederim komutanlarım' ifadelerini kullanmış ve Sinan Akçıl'ın tepkisini çekmişti.

Danla Bilic'in paylaşımını 'Aaa neyse, şafakta da alınmadık demeyiz' gibi saçma sapan, ciddiyetsiz bir yaklaşım nedir? 'Ben cool'um ve her şey yolunda' paniği ile kurulmuş bir cümle herhalde. Yoksa devletin ciddi işleri ile ilgili espri yapılmaya çalışılmaz diye düşünüyorum.' diyerek eleştiren Sinan Akçıl gündem olmuştu.

Danla Bilic'ten Sinan Akçıl'ın kendisini eleştiren sözlerine yanıt gecikmedi.

Danla Bilic, Sinan Akçıl'ın 'ciddiyetsiz ve saçma sapan' eleştirilerine karşılık 'Tek yalan bir şey var mı? Ben evimden sabahın köründe uyuşturucu soruşturmasında alındın mı? Alındım. Benim evim arandı mı? Arandı.' dedi.

İşte Danla Bilic'in Sinan Akçıl'a yanıt verdiği video:

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Ronayi

Adam sana yalan söylüyorsun dememiş ki ciddiyetsizsin demiş.

MHOrhanRE

Asillik mi? Lan gülemiyorum da sevimsizliğinden. Hayır saçma ve ciddiyetsiz demiş, gören de kendisinden mana ve ciddiyet fışkırıyor sanır. Sevimsiz.

Meloni

Yalaka olmaktan iyidir.