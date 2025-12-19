Danla Bilic'ten Kendisini Ciddiyetsiz Bulan Sinan Akçıl'a Yanıt Geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Danla Bilic, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bilic’in serbest kalınca yaptığı “Aaaa neyse, şafakta alınmadık da demeyiz” şeklindeki paylaşım ise tartışma yarattı. Şarkıcı Sinan Akçıl, bu ifadeleri hedef alarak “Bu nasıl bir ciddiyetsizlik, bu saçma yaklaşım da ne?” sözleriyle tepki gösterdi. Danla Bilic'ten Sinan Akçıl'a yanıt gecikmedi.
Danla Bilic, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Danla Bilic'ten Sinan Akçıl'ın kendisini eleştiren sözlerine yanıt gecikmedi.
İşte Danla Bilic'in Sinan Akçıl'a yanıt verdiği video:
Adam sana yalan söylüyorsun dememiş ki ciddiyetsizsin demiş.
Asillik mi? Lan gülemiyorum da sevimsizliğinden. Hayır saçma ve ciddiyetsiz demiş, gören de kendisinden mana ve ciddiyet fışkırıyor sanır. Sevimsiz.
Yalaka olmaktan iyidir.