Danla Bilic'ten Kendisini Ciddiyetsiz Bulan Sinan Akçıl'a Yanıt Geldi

Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Danla Bilic, 'Devletim test istemiş, vermez miyiz. Aaaa neyse, şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim canım; jandarma gözaltına mı aldılar, evlerinde mi ağırladılar anlamadık, o kadar naziklerdi. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ederim komutanlarım' ifadelerini kullanmış ve Sinan Akçıl'ın tepkisini çekmişti.

Danla Bilic'in paylaşımını 'Aaa neyse, şafakta da alınmadık demeyiz' gibi saçma sapan, ciddiyetsiz bir yaklaşım nedir? 'Ben cool'um ve her şey yolunda' paniği ile kurulmuş bir cümle herhalde. Yoksa devletin ciddi işleri ile ilgili espri yapılmaya çalışılmaz diye düşünüyorum.' diyerek eleştiren Sinan Akçıl gündem olmuştu.