Samar Dadgar’dan “Estetik” Yorumlarına Net Yanıt: “Estetiğim Yok, Diş Doktoru Yüzünden”
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’le olan evliliğiyle bir süredir magazin gündeminde yer alıyor. İran asıllı olan Dadgar, Deniz’le ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla adından söz ettiriyor. Özellikle evliliklerinin ardından dış görünüşü ve konuşma tarzı üzerinden gelen yorumlar, Dadgar’ı bir kez daha açıklama yapmaya itti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Samar Dadgar, kendisine “estetikten ağzın yamulmuş” şeklinde yorumlar yapanlara sosyal medya hesabından şu sözlerle yanıt verdi:
Estetik iddialarını yalanlayan Dadgar, eski fotoğraflarını paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın