Samar Dadgar’dan “Estetik” Yorumlarına Net Yanıt: “Estetiğim Yok, Diş Doktoru Yüzünden”

“Arkadaşlar sakin olun, estetikten ağzım yamulmadı 😂 Ben kendimi bildim bileli yamuk konuşuyorum, çocukluğumdan beri. Kaldı ki estetiğim yok, sadece berbat bir diş doktoruna denk gelip berbat bir diş yaptırdım yıllar önce 😅 Dudaklarımda egzema var, takipçilerim de biliyor; yıllardır mücadele ediyorum (stresten çıktı, son 4 senedir). Onda da gençleştirici dolgu var ki dudak bariyeri zarar gördü, nem versin diye 😁 Herkesin içi rahatlamışsa dağılabilirsiniz… Burnum da gayet kendi burnum, siz güzel açıdan gördünüz hep… Çene dolgusu, jawline ya da botox da yok, teşekkürler 😌💗

Türkçe diksiyonum da gayet iyi çünkü ben İranlıyım, Türk değilim; bu kadarını konuşmam bile fazla 💗 Ve çok güzel bir program hazırladık, size eğlenin diye; negatif basmak yerine teşekkürlerinizi bekliyoruz 😁💗 Sizi seviyorum 🥰”