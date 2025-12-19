onedio
Samar Dadgar’dan “Estetik” Yorumlarına Net Yanıt: “Estetiğim Yok, Diş Doktoru Yüzünden”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.12.2025 - 16:18

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’le olan evliliğiyle bir süredir magazin gündeminde yer alıyor. İran asıllı olan Dadgar, Deniz’le ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla adından söz ettiriyor. Özellikle evliliklerinin ardından dış görünüşü ve konuşma tarzı üzerinden gelen yorumlar, Dadgar’ı bir kez daha açıklama yapmaya itti.

İşte o anlar:

Samar Dadgar, kendisine “estetikten ağzın yamulmuş” şeklinde yorumlar yapanlara sosyal medya hesabından şu sözlerle yanıt verdi:

“Arkadaşlar sakin olun, estetikten ağzım yamulmadı 😂 Ben kendimi bildim bileli yamuk konuşuyorum, çocukluğumdan beri. Kaldı ki estetiğim yok, sadece berbat bir diş doktoruna denk gelip berbat bir diş yaptırdım yıllar önce 😅 Dudaklarımda egzema var, takipçilerim de biliyor; yıllardır mücadele ediyorum (stresten çıktı, son 4 senedir). Onda da gençleştirici dolgu var ki dudak bariyeri zarar gördü, nem versin diye 😁 Herkesin içi rahatlamışsa dağılabilirsiniz… Burnum da gayet kendi burnum, siz güzel açıdan gördünüz hep… Çene dolgusu, jawline ya da botox da yok, teşekkürler 😌💗

Türkçe diksiyonum da gayet iyi çünkü ben İranlıyım, Türk değilim; bu kadarını konuşmam bile fazla 💗 Ve çok güzel bir program hazırladık, size eğlenin diye; negatif basmak yerine teşekkürlerinizi bekliyoruz 😁💗 Sizi seviyorum 🥰”

Estetik iddialarını yalanlayan Dadgar, eski fotoğraflarını paylaştı.

