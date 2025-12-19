Son Hali Dikkat Çekti: Safiye Soyman'ın Yaşlanmamak İçin Uyguladığı Taktik Şaşkınlık Yarattı!
Safiye Soyman bu kez şarkılarıyla değil, “güzellik sırrı” diye anlattığı uyku rutiniyle magazin gündemine oturdu. Soyman, cildinin kırışmaması için “sağa sola hiç dönmeden, dümdüz ve kıpırdamadan” uyuduğunu söyleyince sosyal medyada yorum yağdı.
Gelin o anlara birlikte bakalım:
Yer aldığı programlar, Seda Sayan'la arkadaşlığı ve Faik Öztürk'le ilişkisiyle yıllardır magazin radarından düşmeyen isimlerden biri de Safiye Soyman.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
