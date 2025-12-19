onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Son Hali Dikkat Çekti: Safiye Soyman'ın Yaşlanmamak İçin Uyguladığı Taktik Şaşkınlık Yarattı!

Son Hali Dikkat Çekti: Safiye Soyman'ın Yaşlanmamak İçin Uyguladığı Taktik Şaşkınlık Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.12.2025 - 13:23

Safiye Soyman bu kez şarkılarıyla değil, “güzellik sırrı” diye anlattığı uyku rutiniyle magazin gündemine oturdu. Soyman, cildinin kırışmaması için “sağa sola hiç dönmeden, dümdüz ve kıpırdamadan” uyuduğunu söyleyince sosyal medyada yorum yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gelin o anlara birlikte bakalım:

Yer aldığı programlar, Seda Sayan'la arkadaşlığı ve Faik Öztürk'le ilişkisiyle yıllardır magazin radarından düşmeyen isimlerden biri de Safiye Soyman.

Yer aldığı programlar, Seda Sayan'la arkadaşlığı ve Faik Öztürk'le ilişkisiyle yıllardır magazin radarından düşmeyen isimlerden biri de Safiye Soyman.

Saçı, makyajı, tarzı, yüzündeki değişim… Sosyal medyada her seferinde gündem olmayı başaran Soyman açıklamalarıyla da çok konuşuluyor.

Son olarak “Cildim kırışmasın diye sağa sola hiç dönmeden dümdüz ve kıpırdamadan yatıyorum.” şeklinde konuşan Soyman'ın yüzündeki değişim dikkat çekti.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın