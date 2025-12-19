Nazlı ve Arzu Sabancı'nın Yalılarında Düzenlediği Kırmızının 50 Tonu Temalı Davetin Detayları Göz Yordu!

Özellikle yılbaşı sofraları artık neredeyse bir “gelenek” gibi takip ediliyor; çünkü her seferinde masaya eklenen küçük detaylar ayrı ayrı konuşuluyor. Mesela son yıllarda paylaşımlarda sıkça gördüğümüz o “imza” dokunuşlar: misafirler için hazırlanan isimlikler, hatta isimlerin baş harfi şeklinde kesilmiş ekmekler ve konseptin yıldızı olan, süslenip “gelin gibi giydirilmiş” nar sunumları… Bu minik ama iddialı detaylar, her yeni karede “bu sene ne yapmışlar?” merakını da otomatik olarak artırıyor.