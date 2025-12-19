onedio
Nazlı ve Arzu Sabancı'nın Yalılarında Düzenlediği Kırmızının 50 Tonu Temalı Davetin Detayları Göz Yordu!

Ecem Dalgıçoğlu
19.12.2025 - 12:37

Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı’nın yalılarında düzenlediği doğum günü daveti, daha ilk karelerden itibaren “İstanbul sosyetesi yine çıtayı yükseltti” dedirtti. Baştan sona kırmızı tonların hâkim olduğu davette, klasik bir doğum günü partisinden farklı, ince düşünülmüş detaylar dikkat çekti.

Arzu Sabancı ve gelini Nazlı Sabancı’nın adı zaten uzun zamandır sadece “Sabancı Ailesi”yle değil, Boğaz’daki yalılarında her sene düzenledikleri özenli davetler ve bu organizasyonların sosyal medyada yarattığı etkiyle de manşetlere taşınıyor.

Özellikle yılbaşı sofraları artık neredeyse bir “gelenek” gibi takip ediliyor; çünkü her seferinde masaya eklenen küçük detaylar ayrı ayrı konuşuluyor. Mesela son yıllarda paylaşımlarda sıkça gördüğümüz o “imza” dokunuşlar: misafirler için hazırlanan isimlikler, hatta isimlerin baş harfi şeklinde kesilmiş ekmekler ve konseptin yıldızı olan, süslenip “gelin gibi giydirilmiş” nar sunumları… Bu minik ama iddialı detaylar, her yeni karede “bu sene ne yapmışlar?” merakını da otomatik olarak artırıyor.

Geçtiğimiz gün bir davete katılan gelin-kaynananın paylaşımları yine büyük ses getirmişti.

Bu sefer yalıda başka bir organizasyon hakimdi. Paylaşılan görsellerde tavandan yere kadar uzanan kırmızı perdeler, loş ortam ve kırmızının kullanımı daveti sıradanlıktan çıkardı!

Masalarda kullanılan cam mumluklar, kırmızı çiçek aranjmanları ve kadife dokular, gecenin lüks ve kırmızı temasını her detayıyla gözlere soktu!

Nazlı Sabancı’nın tercih ettiği çiçek desenli, romantik ama modern elbisesi de gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Mekânın ağır dekorasyonunun yanında Sabancı'nın zarif tarzı dikkat çekti.

