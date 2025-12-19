Nazlı ve Arzu Sabancı'nın Yalılarında Düzenlediği Kırmızının 50 Tonu Temalı Davetin Detayları Göz Yordu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arzu Sabancı ve gelini Nazlı Sabancı’nın adı zaten uzun zamandır sadece “Sabancı Ailesi”yle değil, Boğaz’daki yalılarında her sene düzenledikleri özenli davetler ve bu organizasyonların sosyal medyada yarattığı etkiyle de manşetlere taşınıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sefer yalıda başka bir organizasyon hakimdi. Paylaşılan görsellerde tavandan yere kadar uzanan kırmızı perdeler, loş ortam ve kırmızının kullanımı daveti sıradanlıktan çıkardı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın