Gelin Kaynana Toprağına Çekermiş: Davete Katılmayan Nazlı Sabancı'yı Yılbaşı Ağacına Astılar!

Bu tablonun en dikkat çeken isimlerinden biri de kuşkusuz Arzu Sabancı: yıllardır hem zarafeti hem de davetlerdeki ince detaylarıyla, “özen” kelimesini adeta bir yaşam tarzına çeviren bir figür. Ne zaman bir masa kurulsa, bir davet verilse ya da özel bir gün konsepti konuşulsa, gözler ister istemez oraya dönüyor; çünkü Sabancı dünyasında küçük dokunuşlar bile genelde koca bir gündem çıkaracak kadar iddialı olabiliyor.

Katıldığı davetlerle konuşulan Arzu Sabancı'nın yıl sonu organizasyonları meşhur biliyorsunuz. Geçtiğimiz akşam katıldığı bir yemek organizasyonundaki detaylar ise yine göz doldurdu.