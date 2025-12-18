Gelin Kaynana Toprağına Çekermiş: Davete Katılmayan Nazlı Sabancı'yı Yılbaşı Ağacına Astılar!
Yılbaşı sofraları söz konusu olunca Sabancılar'ın bambaşka bir seviyede olduğunu yaptıkları paylaşımlardan yıllardır takip ediyoruz. Yılbaşı konsepti öyle bir seviyeye taşınıyor ki, masada servis edilen şeyler kadar sunumun kendisi de bir o kadar konuşuluyor. Harf şeklinde hazırlanmış ekmekler, her misafire özel düşünülmüş detaylar ve “bu kadarına da gerek var mı?” dedirten kişiselleştirme dokunuşları, yılbaşı yemeğini adeta şova çeviriyor.
Geçtiğimiz akşam ise Arzu Sabancı katıldığı yılbaşı davetindeki benzer detaylarla gündeme gelmişti. Geceye Nazlı Sabancı katılamasa da fotoğrafı masadaydı...
Gelin detaylara birlikte bakalım!
Türkiye’nin en köklü ve en çok konuşulan ailelerinden Sabancılar, sadece iş dünyasındaki ağırlıklarıyla değil, sosyal hayatlarının “trend belirleyen” tarafında da her dönem gündemde kalmayı başarıyor.
Narların minyatür sandalyelere oturtulduğu, davetlilerin isimlerinin kurabiyelere yazıldığı ve resimlerinin mini yılbaşı ağaçlarına asıldığı organizasyonun her detayı ayrı olaydı.
