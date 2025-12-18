onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gelin Kaynana Toprağına Çekermiş: Davete Katılmayan Nazlı Sabancı'yı Yılbaşı Ağacına Astılar!

Gelin Kaynana Toprağına Çekermiş: Davete Katılmayan Nazlı Sabancı'yı Yılbaşı Ağacına Astılar!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.12.2025 - 10:58

Yılbaşı sofraları söz konusu olunca Sabancılar'ın bambaşka bir seviyede olduğunu yaptıkları paylaşımlardan yıllardır takip ediyoruz. Yılbaşı konsepti öyle bir seviyeye taşınıyor ki, masada servis edilen şeyler kadar sunumun kendisi de bir o kadar konuşuluyor. Harf şeklinde hazırlanmış ekmekler, her misafire özel düşünülmüş detaylar ve “bu kadarına da gerek var mı?” dedirten kişiselleştirme dokunuşları, yılbaşı yemeğini adeta şova çeviriyor.

Geçtiğimiz akşam ise Arzu Sabancı katıldığı yılbaşı davetindeki benzer detaylarla gündeme gelmişti. Geceye Nazlı Sabancı katılamasa da fotoğrafı masadaydı...

Gelin detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin en köklü ve en çok konuşulan ailelerinden Sabancılar, sadece iş dünyasındaki ağırlıklarıyla değil, sosyal hayatlarının “trend belirleyen” tarafında da her dönem gündemde kalmayı başarıyor.

Türkiye’nin en köklü ve en çok konuşulan ailelerinden Sabancılar, sadece iş dünyasındaki ağırlıklarıyla değil, sosyal hayatlarının “trend belirleyen” tarafında da her dönem gündemde kalmayı başarıyor.

Bu tablonun en dikkat çeken isimlerinden biri de kuşkusuz Arzu Sabancı: yıllardır hem zarafeti hem de davetlerdeki ince detaylarıyla, “özen” kelimesini adeta bir yaşam tarzına çeviren bir figür. Ne zaman bir masa kurulsa, bir davet verilse ya da özel bir gün konsepti konuşulsa, gözler ister istemez oraya dönüyor; çünkü Sabancı dünyasında küçük dokunuşlar bile genelde koca bir gündem çıkaracak kadar iddialı olabiliyor.

Katıldığı davetlerle konuşulan Arzu Sabancı'nın yıl sonu organizasyonları meşhur biliyorsunuz. Geçtiğimiz akşam katıldığı bir yemek organizasyonundaki detaylar ise yine göz doldurdu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Narların minyatür sandalyelere oturtulduğu, davetlilerin isimlerinin kurabiyelere yazıldığı ve resimlerinin mini yılbaşı ağaçlarına asıldığı organizasyonun her detayı ayrı olaydı.

Narların minyatür sandalyelere oturtulduğu, davetlilerin isimlerinin kurabiyelere yazıldığı ve resimlerinin mini yılbaşı ağaçlarına asıldığı organizasyonun her detayı ayrı olaydı.

Fakat bu sefer Arzu Sabancı'nın biricik gelini, Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı davete katılamadı.

Masada Nazlı Sabancı'nın da resminin bulunduğu ise bu paylaşımlarla ortaya çıktı. Yılbaşı ağacına resmi asılan Nazlı Sabancı paylaşımıyla dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın