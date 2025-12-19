Reklam Anlaşmasından Rekor Ücret: Kıvanç Tatlıtuğ'un Kazancı Dudak Uçuklattı!
Ailesiyle, karizmasıyla ve yer aldığı projelerle sık sık gündeme gelen, ekranlara dönüşün de sinyalini veren Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez son yaptığı reklam anlaşmasıyla konuşuluyor. TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ’ın aktardığı habere göre Tatlıtuğ’un banka reklamından milyon dolarlar kazandığı iddia edildi.
Türkiye’nin en gözde ve yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır sadece projeleriyle değil; duruşu ve karizmasıyla da milyonları kendine hayran bırakıyor.
Gazeteci Mehmet Üstündağ, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında Tatlıtuğ’un banka reklamından 2.5 milyon dolar kazandığını söyledi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
