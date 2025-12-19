Reklam Anlaşmasından Rekor Ücret: Kıvanç Tatlıtuğ'un Kazancı Dudak Uçuklattı!

Şöhret yolculuğunda ise neredeyse herkesin hafızasında ayrı yeri olan işler var: Aşk-ı Memnu’daki Behlül’le zirveye çıkan popülerlik, ardından Kuzey Güney ve Kurt Seyit ve Şura gibi projelerle devam etmiş, yakın dönemde de kendisini Aile dizisiyle yeniden çok konuşmuştuk. Son olarak ufuktaki projeler için 'Evet, bir ara verdik. Şu an Kerem ağabeyle beraberiz. İyiyim, keyfim yerinde. Yakın zamanda yeni projelerle tekrar birlikte olacağız' şeklinde konuşan isim yaptığı reklam anlaşmasıyla gündeme geldi.