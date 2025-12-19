onedio
Reklam Anlaşmasından Rekor Ücret: Kıvanç Tatlıtuğ'un Kazancı Dudak Uçuklattı!

Reklam Anlaşmasından Rekor Ücret: Kıvanç Tatlıtuğ'un Kazancı Dudak Uçuklattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.12.2025 - 09:56

Ailesiyle, karizmasıyla ve yer aldığı projelerle sık sık gündeme gelen, ekranlara dönüşün de sinyalini veren Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez son yaptığı reklam anlaşmasıyla konuşuluyor. TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ’ın aktardığı habere göre Tatlıtuğ’un banka reklamından milyon dolarlar kazandığı iddia edildi.

Türkiye’nin en gözde ve yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır sadece projeleriyle değil; duruşu ve karizmasıyla da milyonları kendine hayran bırakıyor.

Türkiye’nin en gözde ve yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır sadece projeleriyle değil; duruşu ve karizmasıyla da milyonları kendine hayran bırakıyor.

Şöhret yolculuğunda ise neredeyse herkesin hafızasında ayrı yeri olan işler var: Aşk-ı Memnu’daki Behlül’le zirveye çıkan popülerlik, ardından Kuzey Güney ve Kurt Seyit ve Şura gibi projelerle devam etmiş, yakın dönemde de kendisini Aile dizisiyle yeniden çok konuşmuştuk. Son olarak ufuktaki projeler için 'Evet, bir ara verdik. Şu an Kerem ağabeyle beraberiz. İyiyim, keyfim yerinde. Yakın zamanda yeni projelerle tekrar birlikte olacağız' şeklinde konuşan isim yaptığı reklam anlaşmasıyla gündeme geldi.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında Tatlıtuğ’un banka reklamından 2.5 milyon dolar kazandığını söyledi.

