“Sana Deli Diyecekler” Sözünden Sonra Bir Günde Bırakmış: Erkan Petekkaya’nın "Tik" İtirafı Olay Yarattı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=TVytX...
Erkan Petekkaya yıllardır ekranın en bilinen yüzlerinden biri olmayı sürdürüyor. Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Dila Hanım ve özellikle Paramparça gibi projelerle bir dönemin hafızasına kazınan karakterlerin altına imza atan Erkan Petekkaya geçmişe dair bir itirafıyla gündeme oturdu!
Gelin detaylara birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde dizi gündemine TRT 1’de yayınlanan Teşkilat ile gelen Petekkaya, diziye “Ejder” karakteriyle dahil oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelelim bu kez gündem olan yeni itirafa… Petekkaya, Murat Aygen’le Profesyoneller programına konuk oldu ve bu sohbetin en çok konuşulan kısmı “tik” açıklaması oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın