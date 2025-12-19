onedio
"Sana Deli Diyecekler" Sözünden Sonra Bir Günde Bırakmış: Erkan Petekkaya'nın "Tik" İtirafı Olay Yarattı!

“Sana Deli Diyecekler” Sözünden Sonra Bir Günde Bırakmış: Erkan Petekkaya’nın "Tik" İtirafı Olay Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.12.2025 - 09:04

Erkan Petekkaya yıllardır ekranın en bilinen yüzlerinden biri olmayı sürdürüyor. Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Dila Hanım ve özellikle Paramparça gibi projelerle bir dönemin hafızasına kazınan karakterlerin altına imza atan Erkan Petekkaya geçmişe dair bir itirafıyla gündeme oturdu!

Gelin detaylara birlikte bakalım...

Son dönemde dizi gündemine TRT 1'de yayınlanan Teşkilat ile gelen Petekkaya, diziye "Ejder" karakteriyle dahil oldu.

Son dönemde dizi gündemine TRT 1’de yayınlanan Teşkilat ile gelen Petekkaya, diziye “Ejder” karakteriyle dahil oldu.

Petekkaya’nın adı sadece projelerle değil, zaman zaman sansasyon yaratan açıklamalarla da gündeme geldi tabii. 2020’de Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımına hesabından yazıldığı görülen sert ifadeler sosyal medyayı karıştırmış, Petekkaya da sonrasında bunları kendisinin yazmadığını; hesabına erişimi olan eski yardımcısının attığını söyleyerek açıklama yapmıştı.

Gelelim bu kez gündem olan yeni itirafa… Petekkaya, Murat Aygen’le Profesyoneller programına konuk oldu ve bu sohbetin en çok konuşulan kısmı “tik” açıklaması oldu.

