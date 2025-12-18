onedio
Güllü Cinayeti Soruşturmasında Şüpheli Olan Sultan Nur Ulu Hakkında Yıllar Öncesine Ait Bir Detay Şoke Etti!

18.12.2025 - 14:50

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakkında 'ev hapsi' kararı verilen Sultan Nur Ulu hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı.

Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, otopsisi yapılan Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklanmıştı.

Tuğyan Ülkem Gülter, ‘Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, hakkında 'ev hapsi' kararı verilen Sultan Nur Ulu’nun savcılıktaki ifadesi ortaya çıkmıştı.

Ulu’nun ifadesindeki “Gül Annenin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük, hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm” sözleri dikkat çekmişti.

Seda Sayan'ın Her Şey Masa'da programında, Sultan Nur Ulu’nun üvey kardeşinin de geçmişte benzer şekilde pencereden/balkondan düşerek hayatını kaybettiği yönünde iddialar ortaya çıktı.

