Güllü Cinayeti Soruşturmasında Şüpheli Olan Sultan Nur Ulu Hakkında Yıllar Öncesine Ait Bir Detay Şoke Etti!
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakkında 'ev hapsi' kararı verilen Sultan Nur Ulu hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı.
Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, otopsisi yapılan Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklanmıştı.
Seda Sayan'ın Her Şey Masa'da programında, Sultan Nur Ulu’nun üvey kardeşinin de geçmişte benzer şekilde pencereden/balkondan düşerek hayatını kaybettiği yönünde iddialar ortaya çıktı.
