Tuba Ünsal “Hayatımın En Zor Yılıydı” Dedi: FMF Atakları Ayda 8’e Kadar Çıktı
Oyunculuğu kadar duruşu ve açık sözlülüğüyle de tanınan Tuba Ünsal, bu kez kariyeriyle değil, yıllardır birlikte yaşadığı sağlık mücadelesiyle gündemde. Son açıklamalarında FMF ataklarıyla yaşamanın zorluklarını anlatan Ünsal, özellikle son dönemde artan atakların hayatını ne kadar etkilediğini anlattı.
Bir süredir oyunculuğu ve yer aldığı yapımlar dışında aşk hayatıyla da adından bahsettiren Tuba Ünsal son zamanlarda özel hayatındaki gelişmelerle gündemde.
Dün gece katıldığı etkinlikte kameralara konuşan isim, genetik hastalığıyla ilgili konuştu ve "Hayatımın en zor yılını geçirdim" ifadelerini kullandı.
