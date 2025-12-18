onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tuba Ünsal “Hayatımın En Zor Yılıydı” Dedi: FMF Atakları Ayda 8’e Kadar Çıktı

Tuba Ünsal “Hayatımın En Zor Yılıydı” Dedi: FMF Atakları Ayda 8’e Kadar Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.12.2025 - 13:53

Oyunculuğu kadar duruşu ve açık sözlülüğüyle de tanınan Tuba Ünsal, bu kez kariyeriyle değil, yıllardır birlikte yaşadığı sağlık mücadelesiyle gündemde. Son açıklamalarında FMF ataklarıyla yaşamanın zorluklarını anlatan Ünsal, özellikle son dönemde artan atakların hayatını ne kadar etkilediğini anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir süredir oyunculuğu ve yer aldığı yapımlar dışında aşk hayatıyla da adından bahsettiren Tuba Ünsal son zamanlarda özel hayatındaki gelişmelerle gündemde.

Bir süredir oyunculuğu ve yer aldığı yapımlar dışında aşk hayatıyla da adından bahsettiren Tuba Ünsal son zamanlarda özel hayatındaki gelişmelerle gündemde.

Geçmiş yıllarda kendisine konan FMF atağıyla gündeme gelen ünlü isim 30 Mayıs 2024 tarihinde, FMF atağı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, “Dün gece geçirdiğim FMF atağı neticesinde kaldırıldığım Maslak Acıbadem Hastanesi çalışanlarına çok teşekkür ederim. Hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım. Bugün vücudumun atak sonrası perişan halinden sete de gidemedim” ifadelerini kullanmıştı.

Dün gece katıldığı etkinlikte kameralara konuşan isim, genetik hastalığıyla ilgili konuştu ve "Hayatımın en zor yılını geçirdim" ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın