Sosyal Medyanın Tanınan Makyözlerinden Melis Deniz'den "Yaşamına Son Vermeye Çalıştı" İddialarına Yanıt!

18.12.2025 - 13:05

Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan make up artist Melis Deniz hakkında dolaşan bazı iddialar kısa sürede gündem olurken, konuya ilişkin açıklama gecikmedi. Melis Deniz, hakkında paylaşılan söylentilerin doğru olmadığını belirterek yaşanan durumun gıda zehirlenmesi kaynaklı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz saatlerde, sosyal medyanın tanınan makyaj artistlerinden biri olan Melis Deniz hakkında çıkan iddialar duyanları korkuttu.

Melis Deniz, House of Melis isimli makyaj stüdyosu ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınan makyözlerden biri.

Geçtiğimiz saatlerde @blogyagmuru'nun yaptığı paylaşıma göre, Melis Deniz'in kendi yaşamına son verme girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Melis Deniz sosyal medyada hakkında yayılan “hastaneye kaldırıldı” ve benzeri paylaşımlara yanıt verdi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
