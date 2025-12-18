Sosyal Medyanın Tanınan Makyözlerinden Melis Deniz'den "Yaşamına Son Vermeye Çalıştı" İddialarına Yanıt!
Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan make up artist Melis Deniz hakkında dolaşan bazı iddialar kısa sürede gündem olurken, konuya ilişkin açıklama gecikmedi. Melis Deniz, hakkında paylaşılan söylentilerin doğru olmadığını belirterek yaşanan durumun gıda zehirlenmesi kaynaklı olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz saatlerde, sosyal medyanın tanınan makyaj artistlerinden biri olan Melis Deniz hakkında çıkan iddialar duyanları korkuttu.
Melis Deniz sosyal medyada hakkında yayılan “hastaneye kaldırıldı” ve benzeri paylaşımlara yanıt verdi.
