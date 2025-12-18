Manifest Grubunun İlk İngilizce Şarkısı Daha Yayınlanmadan Gündem Olmayı Başardı!
Manifest kızları bu sene gündemdeki yerlerini kimseye bırakmamaya resmen kendilerini adamış durumdalar; şimdi de global tarafa göz kırpan bir hamleyle geliyorlar. Grubun ilk İngilizce şarkısı “Amateur”, 19 Aralık 2025 Cuma günü dijital platformlarda yayınlanacak.
Aslında grubun 5 Aralık günü yayınlanan yeni single’ı “Amatör”ün İngilizce versiyonu şimdiden gündeme yerleşti.
Gelin şarkının paylaşılan kesitine birlikte bakalım:
Son dönemin en hızlı yükselen kız gruplarından Manifest, kısa sürede yakaladığı ivmeyle adından sıkça söz ettirmeyi başardı.
