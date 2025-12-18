onedio
Manifest Grubunun İlk İngilizce Şarkısı Daha Yayınlanmadan Gündem Olmayı Başardı!

Ecem Dalgıçoğlu
18.12.2025 - 15:26

Manifest kızları bu sene gündemdeki yerlerini kimseye bırakmamaya resmen kendilerini adamış durumdalar; şimdi de global tarafa göz kırpan bir hamleyle geliyorlar. Grubun ilk İngilizce şarkısı “Amateur”, 19 Aralık 2025 Cuma günü dijital platformlarda yayınlanacak. 

Aslında grubun 5 Aralık günü yayınlanan yeni single’ı “Amatör”ün İngilizce versiyonu şimdiden gündeme yerleşti.

Gelin şarkının paylaşılan kesitine birlikte bakalım:

Son dönemin en hızlı yükselen kız gruplarından Manifest, kısa sürede yakaladığı ivmeyle adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Yayınladıkları şarkılar, sahne performansları ve sosyal medyada yarattıkları etkiyle özellikle genç dinleyicinin radarına giren grup, 2025 boyunca “parlayanlar” listelerinde kendine sağlam bir yer açtı. Yerli pop sahnesinde farklı bir enerji yakalayan Manifest, bu başarıyı sadece Türkiye ile sınırlı tutmamaya kararlı görünüyor.

Bu kararlılığın ilk adımı ise grubun ilk İngilizce şarkısı “Amateur” ile geliyor. Daha önce 5 Aralık 2025’te yayınlanan Türkçe “Amatör” ile dikkat çeken Manifest, şimdi aynı şarkının İngilizce versiyonunu bu cuma dinleyiciyle buluşturacak.

