Manifest Grubunun İlk İngilizce Şarkısı Daha Yayınlanmadan Gündem Olmayı Başardı!

Yayınladıkları şarkılar, sahne performansları ve sosyal medyada yarattıkları etkiyle özellikle genç dinleyicinin radarına giren grup, 2025 boyunca “parlayanlar” listelerinde kendine sağlam bir yer açtı. Yerli pop sahnesinde farklı bir enerji yakalayan Manifest, bu başarıyı sadece Türkiye ile sınırlı tutmamaya kararlı görünüyor.

Bu kararlılığın ilk adımı ise grubun ilk İngilizce şarkısı “Amateur” ile geliyor. Daha önce 5 Aralık 2025’te yayınlanan Türkçe “Amatör” ile dikkat çeken Manifest, şimdi aynı şarkının İngilizce versiyonunu bu cuma dinleyiciyle buluşturacak.