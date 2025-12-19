Yüzündeki Değişikliklerle Giderek Gençleşen Ebru Gündeş'in Yaptırdığı Estetik İşlem Ortaya Çıktı!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, boşanma sonrası adeta hem hayatında hem de stilinde yeni bir sayfa açtı. Uzun zamandır sahnedeki duruşu, şıklığı ve güçlü sesiyle konuşulan Gündeş, son zamanlarda sosyal medyada paylaştığı kombinleriyle ve değişen tarzıyla gündeme oturdu.

Özel hayatı da bir süredir magazinin yakın takibinde olan isim Şubat 2024’te Dubai’de evlendiği, kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir’le evliliğini yaklaşık iki ay önce bitirmişti. Gündeş ayrılığı da kamuoyuna, “sevgiyle başlayan evlilikte zaman içinde yaşanan fikir ayrılıkları” şeklinde duyurmuş, kendisinin değişen tarzı da manşetlere yerleşmişti.