Yüzündeki Değişikliklerle Giderek Gençleşen Ebru Gündeş'in Yaptırdığı Estetik İşlem Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.12.2025 - 11:18

Ebru Gündeş’i uzun yıllardır konuşuyoruz ama son dönemde konu sadece sesi değil: yeni şarkısı, yenilenen tarzı ve boşanma sonrası “bambaşka” görünen hali aynı anda gündemi ele geçirdi.

Ece Erken, Gel Konuşalım programında Ebru Gündeş'in estetiklerini inceledi.

Ebru Gündeş, yeni single’ı “İyi ki Doğmuşum” ile yeniden listeleri alt üst etmeye hazırlanıyor.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, boşanma sonrası adeta hem hayatında hem de stilinde yeni bir sayfa açtı. Uzun zamandır sahnedeki duruşu, şıklığı ve güçlü sesiyle konuşulan Gündeş, son zamanlarda  sosyal medyada paylaştığı kombinleriyle ve değişen tarzıyla gündeme oturdu. 

Özel hayatı da bir süredir magazinin yakın takibinde olan isim Şubat 2024’te Dubai’de evlendiği, kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir’le evliliğini yaklaşık iki ay önce bitirmişti. Gündeş ayrılığı da kamuoyuna, “sevgiyle başlayan evlilikte zaman içinde yaşanan fikir ayrılıkları” şeklinde duyurmuş, kendisinin değişen tarzı da manşetlere yerleşmişti.

Gel Konuşalım programında Ece Erken, Ebru Gündeş'in yüzündeki değişim hakkında yorumlarda bulundu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
