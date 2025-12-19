Yüzündeki Değişikliklerle Giderek Gençleşen Ebru Gündeş'in Yaptırdığı Estetik İşlem Ortaya Çıktı!
Ebru Gündeş’i uzun yıllardır konuşuyoruz ama son dönemde konu sadece sesi değil: yeni şarkısı, yenilenen tarzı ve boşanma sonrası “bambaşka” görünen hali aynı anda gündemi ele geçirdi.
Ece Erken, Gel Konuşalım programında Ebru Gündeş'in estetiklerini inceledi.
Ebru Gündeş, yeni single’ı “İyi ki Doğmuşum” ile yeniden listeleri alt üst etmeye hazırlanıyor.
Gel Konuşalım programında Ece Erken, Ebru Gündeş'in yüzündeki değişim hakkında yorumlarda bulundu.
