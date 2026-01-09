Öyle Bir Geçer Zaman Ki Dizisiyle Tanınan Wilma Elles Bitlis'te Beş Minare Türküsünü Seslendirdi

Bu rol sayesinde geniş bir hayran kitlesi edinen Elles, oyunculuk kariyerini Türkiye ve uluslararası platformlarda başarıyla sürdürdü. Dizide Türkçe bilmediği halde başarılı bir performans sergileyen, bir döneme de üvey anne rolüyle travmalar yaşatan Wilma Elles son dönem magazin gündeminde özellikle özel hayatı ve bebek haberleriyle adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dördüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurmuş ve geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına almıştı.