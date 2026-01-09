Öyle Bir Geçer Zaman Ki Dizisiyle Tanınan Wilma Elles Bitlis'te Beş Minare Türküsünü Seslendirdi
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde “Caroline” karakteriyle Türk izleyicisinin gönlünde taht kuran Wilma Elles, son dönemde sosyal medya ve magazin gündeminde farklı bir performansla yeniden konuşuluyor. Ünlü oyuncu, yöresel bir türkü olan “Bitlis'te Beş Minare”yi seslendirdi.
Wilma Elles, özellikle Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle Türk izleyicisinin gönlünde yer eden isimlerden biri.
Wilma Elles, avukat eşi Mehmet Şah Çelik ile 2022’de evlendikten sonra eşinin ailesinin yaşadığı Bitlis’i ziyaret etmiş, burada kayınvalidesi ve ailesiyle vakit geçirirken sosyal medyada paylaşımlar yapmıştı.
