Öyle Bir Geçer Zaman Ki Dizisiyle Tanınan Wilma Elles Bitlis'te Beş Minare Türküsünü Seslendirdi

Ecem Dalgıçoğlu
09.01.2026 - 13:16

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde “Caroline” karakteriyle Türk izleyicisinin gönlünde taht kuran Wilma Elles, son dönemde sosyal medya ve magazin gündeminde farklı bir performansla yeniden konuşuluyor. Ünlü oyuncu, yöresel bir türkü olan “Bitlis'te Beş Minare”yi seslendirdi.

Wilma Elles, özellikle Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle Türk izleyicisinin gönlünde yer eden isimlerden biri.

Bu rol sayesinde geniş bir hayran kitlesi edinen Elles, oyunculuk kariyerini Türkiye ve uluslararası platformlarda başarıyla sürdürdü. Dizide Türkçe bilmediği halde başarılı bir performans sergileyen, bir döneme de üvey anne rolüyle travmalar yaşatan Wilma Elles son dönem magazin gündeminde özellikle özel hayatı ve bebek haberleriyle adından söz ettiriyor. 

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dördüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurmuş ve geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına almıştı.

Wilma Elles, avukat eşi Mehmet Şah Çelik ile 2022’de evlendikten sonra eşinin ailesinin yaşadığı Bitlis’i ziyaret etmiş, burada kayınvalidesi ve ailesiyle vakit geçirirken sosyal medyada paylaşımlar yapmıştı.

