article/comments
Bu Davranışlardan 10 Tanesini Yapıyorsan Alıngansın Demektir!

İnci Döşer
İnci Döşer
14.08.2025 - 12:01

Bazı insanlar eleştiriye, şakaya veya ufak sözlere karşı fazlasıyla hassastır. Ufak şakalar, hafif eleştiriler ya da arkadaş grubundaki küçücük değişiklikler bile kalplerini kırabilir. Peki sen de onlardan biri misin?

Hadi teste!

Kendinde olan davranışları seç bakalım!

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Sen alıngan değil umursamazsın!

Sen, başkalarının senin hakkında ne düşündüğünü fazla umursamayan, kendi yolunda ilerleyen birisin. Eleştiriye maruz kaldığında hemen bir savunma kalkanı oluşturmak yerine, 'Hmm, belki de bir noktada haklıdır' diyebilen bir kişiliğe sahipsin. Arkadaşların seni 'hiç alıngan değil' diye tanımladıklarında, bu senin için bir övgü. Çünkü sen, enerjini gereksiz dramalar yerine hayatının keyifli anlarına harcamayı tercih ediyorsun. Ancak, unutma ki bazen biraz daha hassas olmak ve karşındaki kişinin hislerini anlamak da önemli. Ancak, şimdilik bu 'takmam' duruşu senin tarzını yansıtıyor. Bu tarzınla, etrafındaki insanlara da bir mesaj veriyorsun: Hayatın kısa ve değerli olduğu, bu yüzden enerjimizi gereksiz yere tüketmememiz gerektiği. Her ne kadar bazı durumlarda biraz daha hassas olmak gerekebilir, senin bu rahat ve özgüvenli duruşun, çevrendeki insanlara da ilham veriyor. Seninle vakit geçirenler, senin bu özgüveninden etkilenip, kendi hayatlarında da gereksiz detaylara takılmamayı öğreniyorlar. Bu da senin, çevrendeki insanlara olumlu bir etki yaptığının kanıtı. Ancak unutma ki, her zaman için karşındaki kişinin hislerini anlamak ve ona göre hareket etmek de önemli. Ancak, şimdilik 'takmam' modunda olman senin tarzını yansıtıyor ve bu da seni sen yapıyor.

Sen kolay kolay alınmazsın!

Senin hassasiyetin tam kıvamında, ne fazla ne de eksik. Şaka yapılınca gülüp geçebiliyor, keyif alabiliyorsun. Ancak bu durum, senin samimiyet sınırlarını aşanlara karşı hoşgörülü olduğun anlamına gelmiyor. Aksine, durum böyle olduğunda tavrını net bir şekilde ortaya koyabiliyorsun. Eleştirilere karşı da oldukça açıksın. Kişisel algılamadan, objektif bir şekilde dinleyebiliyorsun. Ancak bu durum, senin her türlü eleştiriye göğüs gerebildiğin anlamına gelmiyor. Gerektiğinde, 'tamam, bu beni rahatsız etti' diyebilecek kadar cesursun. Bu denge, seni sosyal çevrende hem sevilen hem de saygı gören biri haline getiriyor. Ancak unutma, bazen fazla düşünmek yerine, 'Bırakayım gitsin' demek, sana çok daha iyi gelebilir. Bu tavsiyeyi aklında tut, çünkü hayatın her anında sana yardımcı olabilir.

Sen hassas ve alıngansın!

Kalbin, pamuk gibi yumuşacık ve hassas. İnsanların en küçük sözleri, belki de farkında olmadan sergiledikleri tavırlar ya da ilgisizlikleri seni derinden etkileyebiliyor. Bir kişi selamını almayı unutsa veya mesajına biraz geç cevap verse, hemen kendi kendine 'Acaba bana mı kırgın?' diye soru sormaya başlıyorsun. Aslında bu, senin kötü bir niyetin olduğu anlamına gelmiyor, aksine ilişkilerinde netlik ve açıklık aradığının bir göstergesi. Ancak hatırlaman gereken en önemli şey, her şeyin seninle ilgili olmak zorunda olmadığı. Bazen insanlar kendi dertlerine, kendi dünyalarına dalmış olabilirler ve bu durum seninle hiçbir ilgisi olmayabilir. Ancak bu hassasiyetin, bu ince ruh hali seni kusursuz bir dinleyici yapıyor, empati yeteneğini geliştiriyor. Bu özelliklerinle, insanların duygularını anlama ve onlara anlayışla yaklaşma konusunda bir usta oluyorsun.

Sen alınganlığın vücut bulmuş halisin!

Adeta bir duygu dedektifi gibi hislerin peşinde koşuyorsun. İnsanların ses tonlarından, yüz ifadelerinden, gönderdikleri ya da göndermeyi ihmal ettikleri mesajlardan bile anlamlar çıkarabiliyorsun. En küçük bir şaka bile senin gününü zehir edebiliyor. Bu duyarlılık seni derin düşüncelere daldıran biri yapıyor, ancak aynı zamanda kendini gereksiz yere yıpratmana da sebep olabiliyor. Hayatı sürekli bir filtre ile izlemek yerine, belki de biraz 'serbest mod'a geçmek sana iyi gelebilir. Unutma, her sessizlik sana karşı bir saldırı değildir. Kalbini korumak önemli, ama kendine de biraz nefes alabileceği bir alan bırakmayı ihmal etme. Bu, senin dengeni koruman ve hayatın tadını çıkarman için önemli.

