Bu Davranışlardan 10 Tanesini Yapıyorsan Alıngansın Demektir!
Bazı insanlar eleştiriye, şakaya veya ufak sözlere karşı fazlasıyla hassastır. Ufak şakalar, hafif eleştiriler ya da arkadaş grubundaki küçücük değişiklikler bile kalplerini kırabilir. Peki sen de onlardan biri misin?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendinde olan davranışları seç bakalım!
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen alıngan değil umursamazsın!
Sen kolay kolay alınmazsın!
Sen hassas ve alıngansın!
Sen alınganlığın vücut bulmuş halisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın