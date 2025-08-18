Kendine Ne Kadar İyi Davranıyorsun?
Hayatın koşturmacası içinde bazen başkalarını mutlu etmekten kendimizi ihmal edebiliyoruz. Peki sen, kendine gerçekten iyi davranıyor musun? Yoksa kendi ihtiyaçlarını hep erteleyenlerden misin?
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Bir hata yaptığında nasıl davranırsın?
4. Uyku düzenin nasıl?
5. Gün içinde kendin için ayırdığın bir zaman var mı?
6. Sağlıklı beslenmeye ne kadar dikkat edersin?
7. Kendine aynada bakınca ne hissedersin?
8. Hayır demekte iyi misin?
9. Kendini başkalarıyla kıyaslama durumun nasıl?
10. Kendine küçük sürprizler yapar mısın?
Sen kendine mükemmel davranıyorsun!
Sen kendine çoğu zaman iyi davranıyorsun!
Sen kendine çok kötü davranıyorsun!
