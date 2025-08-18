onedio
Kendine Ne Kadar İyi Davranıyorsun?

Kendine Ne Kadar İyi Davranıyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer
18.08.2025 - 17:01

Hayatın koşturmacası içinde bazen başkalarını mutlu etmekten kendimizi ihmal edebiliyoruz. Peki sen, kendine gerçekten iyi davranıyor musun? Yoksa kendi ihtiyaçlarını hep erteleyenlerden misin?

Hadi teste!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir hata yaptığında nasıl davranırsın?

4. Uyku düzenin nasıl?

5. Gün içinde kendin için ayırdığın bir zaman var mı?

6. Sağlıklı beslenmeye ne kadar dikkat edersin?

7. Kendine aynada bakınca ne hissedersin?

8. Hayır demekte iyi misin?

9. Kendini başkalarıyla kıyaslama durumun nasıl?

10. Kendine küçük sürprizler yapar mısın?

Sen kendine mükemmel davranıyorsun!

Kendine olan sevgini her daim hissettiren, kendi en iyi dostu sen oluyorsun. Kendi ihtiyaçlarına karşı kör değilsin, onları görmezden gelmiyor, aksine onları önemsiyorsun. Hem fiziksel hem de duygusal bakımına özen göstererek, kendi sağlığına ve ruh haline dikkat ediyorsun. Hayatta başkalarına gösterdiğin sevgi ve ilgi kadar, belki de daha fazlasını kendine veriyorsun. Kendiyle barışık, kendiyle dost olan sen, hayatın zorluklarına karşı daha güçlü bir duruş sergiliyorsun. Kendine olan bu sevgi ve saygıyı hiçbir zaman kaybetme, çünkü unutma ki; kendiyle dost olan insan, hayatın her alanında başarıya ulaşır. Kendine olan sevgin ve saygınla, hayatın her anını dolu dolu yaşa ve bu güzel enerjini çevrene de yay. Kendiyle dost olan sen, hayatın tüm güzelliklerini hak ediyor. Böyle devam et, kendi en iyi dostun olmaya devam et!

Sen kendine çoğu zaman iyi davranıyorsun!

Hayatın hızlı temposunda, genellikle kendinize mükemmel bir şekilde bakmayı başarıyorsunuz. Ancak, bazen yoğunluk ve koşturmaca içinde, kendinizi ihmal ettiğinizi hissedebiliyorsunuz, değil mi? İşte tam bu noktada, kendinize biraz daha zaman ayırmanın ve küçük dokunuşlarla hayatınıza renk katmanın tam zamanı. Bu küçük değişiklikler, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak ve enerjinizi yükseltecek. Unutmayın, kendinize iyi bakmak sadece dış görünüşle ilgili değil, aynı zamanda iç huzuru ve mutluluğu da kapsar. Bu yüzden, kendinize biraz daha fazla özen gösterin ve hayatınızı daha kaliteli hale getirin. Kendinizi iyi hissetmek, hayatınızın her alanına olumlu bir şekilde yansıyacak ve daha mutlu, daha başarılı olmanızı sağlayacaktır. Kendinize olan bu küçük yatırımlar, hayatınızın genel kalitesini artıracak ve daha mutlu, daha sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlayacaktır.

Sen kendine çok kötü davranıyorsun!

Hayatın hızlı temposunda kendine karşı olan davranışlarının biraz sert ve ihmal edici olduğunu fark ettin mi? Belki de iç sesin sana karşı biraz fazla eleştirel ve acımasız. Fakat unutma ki, biraz daha yumuşak, biraz daha anlayışlı olmak, kendine karşı göstereceğin minik bir öz şefkat, hayatına büyük bir fark yaratabilir. Bir düşün, belki de bu sürekli eleştirel iç ses, seni sürekli hırpalıyor ve enerjini tüketiyor. Ancak şunu unutma ki, bu sesi değiştirmek ve daha pozitif bir yöne çevirmek tamamen senin elinde. Kendine karşı daha anlayışlı ve sevecen olmayı öğrenmek, öz şefkat geliştirmek, aslında çok da zor değil. Yeter ki, küçük adımlarla başla ve kendine zaman tanı. Bu süreçte belki de en önemli nokta, kendine karşı olan bu sert tavrın farkına varmak. Kendi iç sesini dinle, belki de sana karşı çok daha anlayışlı ve sevgi dolu olman gerektiğini fark edeceksin. Unutma, bu yolculukta her adım, senin için büyük bir fark yaratır. Kendine karşı göstereceğin biraz öz şefkat, hayatının her alanına olumlu bir şekilde yansıyacaktır.

