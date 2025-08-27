Burcuna Göre Sen Aşk Acısını Nasıl Yaşıyorsun?
Aşk acısı geldi mi, kimimiz gözyaşlarına boğulur, kimimiz ben iyiyim deyip geceleri yorgan altında sessizce ağlar. Peki senin burcuna göre aşk acısı yaşama şeklin ne? Burcunu seç, bakalım kalbin kırıldığında neler oluyor…
Seç bakalım burcunu!
Sen aşk acısını ilk birkaç gün yaşarsın sadece!
Sen aşk acısını sessiz yaşıyorsun!
Sen aşk acısını sosyalleşerek yaşıyorsun!
Sen aşk acısını çok yoğun yaşıyorsun!
Sen aşk acını belli etmeden yaşıyorsun!
Sen aşk acısını sürekli düşünerek yaşıyorsun!
Sen aşk acısını kendini geliştirerek yaşıyorsun!
Sen aşk acını intikam planları yaparak yaşıyorsun!
Sen aşk acısını ortamdan uzaklaşarak yaşıyorsun!
Sen aşk acını duvar örerek yaşıyorsun!
Sen aşk acını mantığınla birlikte yaşıyorsun!
Sen aşk acını çok ağır yaşıyorsun!
