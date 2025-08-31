Sen Nasıl Bir Filmin Başrolü Olurdun?
Bu test, sahne ışıkları üzerindeyken senin nasıl bir başrol enerjisi yaydığını ortaya çıkaracak. Mizahınla mı akıllarda kalırsın, derin duygularınla mı yüreklere dokunursun, yoksa aksiyonun tam kalbinde mi parlıyorsun?
Hadi teste!
1. Açılış sahnesinde seni nasıl tanırız?
2. Karakterinin en güçlü yanı nedir?
3. Başrol olmanın sana kattığı en büyük şey?
4. Seyircinin seni neden sevmesini istersin?
5. Film boyunca yanında olmazsa olmaz şey?
6. Sinema salonunda izleyici seninle ne yaşar?
7. Senin karakterinin mottosu?
8. İzleyici seni hangi kelimeyle hatırlar?
9. Karakterinin rengi ne peki?
10. Senaryoda sana en uygun final sahnesi nedir?
Sen romantik komedi başrolü olurdun!
Sen dram başrolü olurdun!
Sen aksiyon filmi başrolü olurdun!
Sen fantastik film başrolü olurdun!
