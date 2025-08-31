Sen Nasıl Bir Filmin Başrolü Olurdun?

Senin enerjin ışık gibi etrafa yayılıyor. Doğallığın, esprilerin ve sempatikliğin sayesinde insanlar seni izlerken kendilerini yanında gibi hissediyorlar. Küçük aksilikleri bile tatlı bir anıya çevirebiliyorsun ve bu seni “iyi hissettiren” karakterlerin yüzü yapıyor. Bir filmin başrolünde olsan, izleyici hem kahkaha atar hem de içten içe “keşke ben de böyle güzel bir tesadüf yaşasam” diye hayal kurar. Aşkı da dostluğu da eğlenceyi de aynı anda taşıyabiliyorsun. Senin filmin bittikten sonra salondan çıkan herkes yüzünde tebessümle “hayat bu kadar da zor değilmiş” diye düşünür.