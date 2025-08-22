onedio
Geçmişle Derdin Bitti mi?

İnci Döşer
22.08.2025 - 10:18

Hepimiz geçmişte acı tatlı anılar biriktiriyoruz. Bazıları hafızamızda bir tebessüm olarak kalırken, bazıları hala kalbimizi burkuyor. Peki sen, geçmişinle barıştın mı, yoksa hala aklının bir köşesinde keşkelerle mi yaşıyorsun?

Hadi teste!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Eski sevgilini aklına getiren bir şarkı duyduğunda ne yaparsın?

4. Sana yapılan bir haksızlığı hatırlayınca?

5. Eski arkadaşlıkların aklına gelir mi?

6. Eski sevgilini tesadüfen görsen ne yaparsın?

7. Geçmişten birini affetmek senin için nasıldır?

8. Geçmiş geçmişte kaldı sözüne katılıyor musun?

9. Geçmişten biri seni arasa ne yaparsın?

10. Eski bir mekana gittiğinde ne yaparsın?

Senin geçmişle derdin bitmiş!

Her ne kadar geçmişin tozlu sayfalarını aralayıp anılarına dönüp bakmak bazen zor olsa da, şimdi artık 'Geçmişte ne yaşandıysa yaşandı' diyerek, tüm yaşanmışlıklarını bir kenara bırakmış durumdasın. Dönüp arkana bakmak yerine, ileriye doğru adımlar atıyorsun. Tüm bu yaşadıkların, hataların, başarıların ve deneyimlerin seni daha güçlü bir birey haline getirdi. Her bir deneyim, yaşam yolculuğunda sana bir ders verdi ve bu dersler sayesinde daha bilinçli, daha olgun bir insan oldun. Şimdi ise tüm bu anılar, hayatının birer parçası olarak kaldı. Onlar artık senin için sadece bir hatıra, geçmişin birer izi. Onlarla yaşamaya devam etmek yerine, onları birer hatıra olarak saklıyorsun ve hayatının yeni sayfalarına yepyeni hikayeler yazıyorsun. Geçmişin acıları, sevinçleri, hüzünleri ve mutlulukları artık sadece birer hatıra olarak kalacak ve sen, tüm bu hatıraların ışığında, hayatının yeni sayfalarını cesurca ve kararlı bir şekilde yazmaya devam edeceksin.

Senin geçmişle aranda ince bir bağ var!

Hayatının bir parçası olmuştu o, belki de en önemli parçası. Ama şimdi? Şimdi sadece bir hatıra. Hala tamamen bitmiş değil belki, ama artık o eskisi gibi yüreğini sızlatmıyor. Bazen bir şarkı çalar, bir film sahnesi canlanır gözlerinin önünde ve aklına gelir. Hafif bir özlem duyar gibi olursun, belki de biraz hüzün. Ama artık o, yaşamına bir engel değil. Eskisi gibi hayatını durdurup, nefesini kesmiyor. Artık onunla dolu bir hayat yerine, hayatının içinde küçük bir yer kaplıyor sadece. Ve belki de bu, tamamen bitmemiş olmasının en güzel yanı. Çünkü artık seni yıkmıyor, sadece hatırlatıyor; ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar çok şeyin üstesinden geldiğini.

Senin geçmişle derdin bitmemiş!

Bazı anılar, bazı duygular, bazı yaşanmışlıklar öyle bir yer edinmiş ki kalbinin en kuytu köşesinde, sanki hiç bitmemiş gibi duruyorlar. Ne yaşadıysan, ne hissettiysen, neyle karşılaştıysan, hepsi hala orada, kalbinin en derinlerinde, sessizce bekliyor. Belki de bu yüzden bazen bir şarkı çalar ve seni geçmişe götürür, belki de bu yüzden bazen bir koku, bir tat, bir ses, seni yıllar öncesine ışınlar. Çünkü bazı şeyler, bazı duygular, bazı anılar hiç bitmemiş gibi hissettirir, sanki hala orada, sanki hala yaşanıyormuş gibi. Bu durumda ne yapmalı, nasıl ilerlemeli? İşte burada devreye kendine gösterdiğin şefkat giriyor. Kendine karşı nazik olmalı, anlayışlı olmalı, sabırlı olmalı. Kendine karşı şefkat göstermeli, kendini dinlemeli, hislerini anlamaya çalışmalı. Belki de bu durumda en iyi ilaç, yüzleşmektir. Belki de geçmişle yüzleşmek, yaşadıklarını kabullenmek, onları bir kenara atmak yerine, onları anlamak ve onlarla barışmak, iyileşmenin en doğru yolu olabilir. Sonuçta, her ne yaşadıysan, her ne hissettiysen, her neyle karşılaştıysan, hepsi seni sen yapan parçalardır. Ve belki de, kendine karşı şefkat göstermek, geçmişle yüzleşmek ve onunla barışmak, seni daha da güçlendirecek, daha da büyütecek.

