Geçmişle Derdin Bitti mi?

Bazı anılar, bazı duygular, bazı yaşanmışlıklar öyle bir yer edinmiş ki kalbinin en kuytu köşesinde, sanki hiç bitmemiş gibi duruyorlar. Ne yaşadıysan, ne hissettiysen, neyle karşılaştıysan, hepsi hala orada, kalbinin en derinlerinde, sessizce bekliyor. Belki de bu yüzden bazen bir şarkı çalar ve seni geçmişe götürür, belki de bu yüzden bazen bir koku, bir tat, bir ses, seni yıllar öncesine ışınlar. Çünkü bazı şeyler, bazı duygular, bazı anılar hiç bitmemiş gibi hissettirir, sanki hala orada, sanki hala yaşanıyormuş gibi. Bu durumda ne yapmalı, nasıl ilerlemeli? İşte burada devreye kendine gösterdiğin şefkat giriyor. Kendine karşı nazik olmalı, anlayışlı olmalı, sabırlı olmalı. Kendine karşı şefkat göstermeli, kendini dinlemeli, hislerini anlamaya çalışmalı. Belki de bu durumda en iyi ilaç, yüzleşmektir. Belki de geçmişle yüzleşmek, yaşadıklarını kabullenmek, onları bir kenara atmak yerine, onları anlamak ve onlarla barışmak, iyileşmenin en doğru yolu olabilir. Sonuçta, her ne yaşadıysan, her ne hissettiysen, her neyle karşılaştıysan, hepsi seni sen yapan parçalardır. Ve belki de, kendine karşı şefkat göstermek, geçmişle yüzleşmek ve onunla barışmak, seni daha da güçlendirecek, daha da büyütecek.