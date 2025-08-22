Geçmişle Derdin Bitti mi?
Hepimiz geçmişte acı tatlı anılar biriktiriyoruz. Bazıları hafızamızda bir tebessüm olarak kalırken, bazıları hala kalbimizi burkuyor. Peki sen, geçmişinle barıştın mı, yoksa hala aklının bir köşesinde keşkelerle mi yaşıyorsun?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Eski sevgilini aklına getiren bir şarkı duyduğunda ne yaparsın?
4. Sana yapılan bir haksızlığı hatırlayınca?
5. Eski arkadaşlıkların aklına gelir mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Eski sevgilini tesadüfen görsen ne yaparsın?
7. Geçmişten birini affetmek senin için nasıldır?
8. Geçmiş geçmişte kaldı sözüne katılıyor musun?
9. Geçmişten biri seni arasa ne yaparsın?
10. Eski bir mekana gittiğinde ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin geçmişle derdin bitmiş!
Senin geçmişle aranda ince bir bağ var!
Senin geçmişle derdin bitmemiş!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Senin geçmişle derdin bitmemiş!