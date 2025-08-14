Ne Kadar Rahatına Düşkünsün?
Hayatta bazı insanlar konfor alanlarından asla çıkmak istemez, pijamalarıyla bütünleşir ve en sevdiği battaniyesi olmadan uyuyamaz. Bazıları ise rahat mı, zor mu hiç düşünmeden maceranın peşinden gider. Peki ya sen? Koltuktan kalkmadan günlerce yaşayabilecek biri misin, yoksa rahatına düşkünlük sana çok mu uzak?
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah alarmın çaldığında ilk işin ne olur?
4. Yemek yapma konusunda tavrın nedir?
5. Bir hafta sonu planın iptal oldu. Ne yaparsın?
6. Spor konusunda nasılsın?
7. Sabah kahvaltısında tercihin nedir?
8. Evde çalışman gerektiğinde nasıl çalışırsın?
9. Yaz tatili tercihin?
10. Evde favori köşen neresi?
Sen rahatına çok düşkünsün!
Sen çoğunlukla rahatına düşkünsün!
Sen hiç rahatına düşkün değilsin!
