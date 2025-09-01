onedio
Sen Gücünü Nereden Alıyorsun?

Sen Gücünü Nereden Alıyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
01.09.2025 - 08:28

Herkesin hayatı sürdürmek için içsel ya da dışsal bir güç kaynağı vardır. Kimimiz sevgiden, kimimiz hayallerden, kimimiz başarıdan güç alırız. Peki senin esas gücün nereden geliyor? Bu testte vereceğin cevaplarla, seni ayakta tutan ve zorluklara rağmen devam etmeni sağlayan asıl enerjini ortaya çıkarıyoruz!

Hadi teste!

1. Sabah alarmını kapattığında seni yataktan kaldıran şey ne olur?

2. Zor bir karar vereceksin, ilk ne yaparsın?

2. Zor bir karar vereceksin, ilk ne yaparsın?

3. Kendini yorgun hissettiğinde ne iyi gelir?

4. Başarı senin için en çok hangi anlama gelir?

5. Çocukken en sevdiğin oyun tarzı hangisiydi?

6. Zor bir günün sonunda ilk ne yaparsın?

6. Zor bir günün sonunda ilk ne yaparsın?

7. İnsanların sende en çok takdir ettiği şey sence ne?

8. Hayatında sana en çok enerji veren küçük şey nedir?

9. Bir şarkı dinliyorsun ve güç buluyorsun; bu şarkı nasıl olur?

10. En büyük hedefini düşündüğünde seni en çok ne ayakta tutar?

Senin gücün sevdiklerinden geliyor!

Senin en büyük güç kaynağın, hayatındaki insanlar. Ailen, arkadaşların, hatta bazen tanımadığın ama sana iyi gelen kişiler… Onların varlığı seni ayakta tutuyor. Zor anlarında destek bulmak, mutlu anlarında yanında insanların olması senin için paha biçilmez. Sen, insan ilişkilerinden beslenen, sevgiyle güçlenen birisin. Bu, seni hem duygusal olarak güçlü kılıyor hem de hayatı daha anlamlı kılıyor.

Senin gücün hayallerinden geliyor!

Senin asıl enerjin hayallerin! Gelecek için kurduğun planlar, ulaşmak istediğin hedefler seni hep diri tutuyor. Belki şu an zorluklar yaşıyorsun ama aklındaki büyük resim, seni asla pes ettirmiyor. Sen, hayal kurdukça yaşayan, kurduklarını gerçekleştirmek için çabalayan birisin. Gücün vizyonunda, umutlarında ve düşlerinde saklı.

Senin gücün başarılarından geliyor!

Senin motorun başarı. Bir işin üstesinden gelmek, bir hedefi tamamlamak, rekabette öne çıkmak sana sınırsız enerji veriyor. Sen, “başarabildim” hissiyle ayakta duran birisin. Hayatındaki ilerlemeler, adım adım geldiğin noktalar seni daha da motive ediyor. Gücün, çalışkanlığından, azminden ve başarıyla gelen tatminden besleniyor.

Senin gücün kendinden geliyor!

Senin gücün tamamen içinde! Çevreden destek alsan da, başarı elde etsen de, hayal kursan da, seni asıl ileri götüren şey kendi inancın ve özgüvenin. Sen “Ben yapabilirim” dediğinde gerçekten yapıyorsun. Hayatın merkezine koyduğun güven, seni hem dayanıklı hem de bağımsız biri yapıyor. Zorluklar seni kolay kolay yıkamaz çünkü gücün kaynağı sende, içinden geliyor.

İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
