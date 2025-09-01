Sen Gücünü Nereden Alıyorsun?

Senin en büyük güç kaynağın, hayatındaki insanlar. Ailen, arkadaşların, hatta bazen tanımadığın ama sana iyi gelen kişiler… Onların varlığı seni ayakta tutuyor. Zor anlarında destek bulmak, mutlu anlarında yanında insanların olması senin için paha biçilmez. Sen, insan ilişkilerinden beslenen, sevgiyle güçlenen birisin. Bu, seni hem duygusal olarak güçlü kılıyor hem de hayatı daha anlamlı kılıyor.