Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Üzgünsün?
Hepimiz bazen modumuzun düştüğünü hissederiz ama bazen de farkında olmadan duygusal dibi görürüz. Bu test ile duygusal durumunu ölçmeye var mısın?
Hadi teste!
1. Geceleri uyumakta zorlanıyor musun?
2. Kendini daha sessiz ve içine kapanık mı hissediyorsun?
3. Sosyal ortamlardan uzak duruyor musun?
4. Sürekli geçmişi düşünüyor musun?
5. Yemek yeme düzenin değişti mi?
6. Huzurlu hissettiğin anlar azaldı mı?
7. İnsanların seni anlamadığını düşünüyor musun?
8. Sebepsiz yere ağladığın oldu mu?
9. Kendine zaman ayırmakta zorlanıyor musun?
10. İçinden hiçbir şey yapmak gelmiyor mu?
Sen çok üzgünsün!
Sen pek üzgün değilsin!
