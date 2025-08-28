Sosyal Ortamlarda Ne Kadar Rahatsın?

Sosyal ortamlar senin için genelde yorucu ve kaygı verici. Kalabalık içinde rahat hissetmekte zorlanıyor, genelde köşeye çekiliyorsun. Bu durum seni yalnızlaştırabilir. Ancak bu halin seni kötü tanımlamaz; sadece daha küçük, güvenli gruplarda daha iyi hissediyorsun. Kendini zorlamadan, adım adım açılmak sana iyi gelecektir.