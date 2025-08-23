Flörtün Bu Davranışlardan 15 Tanesini Yapıyorsa Başkası Var Demektir!

Bir süredir fark ediyorsun, değil mi? İç sesin bir şeylerin yolunda olmadığını sürekli fısıldıyor. Gözlerinin içine bakıp seninle konuşurken, aslında zihninin çok başka yerlerde olduğunu hissediyorsun. Sözleri, bakışları, jestleri... Tüm bu davranışlar, adeta neon ışıklarla 'ilgisi başka yerde' diye bağırıyor. Farkında mısın, bu durum seni yavaş yavaş yıpratıyor. Geceleri uykularını bölüyor, gündüzleri ise zihnini meşgul ediyor. Kendine bir iyilik yap ve bu durumdan sıyrıl. Çünkü sen, kendi değerini unutmuş gibi görünüyorsun. Evet, belki bir süreliğine yalnız kalacaksın. Belki de bir süreliğine kalbini toparlamak için zaman ayıracaksın. Ancak unutma ki, kendi değerini hatırlamak ve ona göre hareket etmek, her zaman en doğru seçenektir. Kendini yıpratmayı bırak ve önce kendi değerini hatırla. Çünkü sen, her şeyden önce kendine değer vermelisin. Unutma, hayat bir dizi seçimlerden ibarettir ve bu seçimlerin sonuçlarına katlanmak zorunda değilsin. Kendi değerini hatırla ve bu değere uygun seçimler yap. Kendine değer ver, çünkü sen bunu hak ediyorsun.