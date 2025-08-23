Flörtün Bu Davranışlardan 15 Tanesini Yapıyorsa Başkası Var Demektir!
Bazen içimizdeki hisler bize bir şeylerin ters gittiğini söyler ama kanıt bulmak zordur.
Peki, flörtün sana karşı tavırlarında ufak ufak sinyaller veriyor olabilir mi?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Flörtün bunlardan hangilerini yapıyor?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Flörtün kalbi hala sende!
Flörtünün biraz aklı karışmış ama sana hala duyguları var!
Flörtün senden kopmaya başlamış!
Flörtünün hayatında başkaları var gibi görünüyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın