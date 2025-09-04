Burcuna Göre Yüzde Kaç Garipsin?
Herkesin içinde biraz gariplik vardır. Kimi hayallerinde, kimi alışkanlıklarında, kimi ise davranışlarında bu “farklılık” ortaya çıkar. Peki senin gariplik yüzdesi ne kadar ve burcundan dolayı nerelerden geliyor? Gel bakalım, burcuna göre bu testte yüzde kaç garip çıktığını öğreniyoruz!
Hadi teste!
Burcunu seç bakalım!
Sen %55 garipsin!
Sen %40 garipsin!
Sen %80 garipsin!
Sen %65 garipsin!
Sen %50 garipsin!
Sen %35 garipsin!
Sen %45 garipsin!
Sen %70 garipsin!
Sen %75 garipsin!
Sen %30 garipsin!
Sen %90 garipsin!
Sen %85 garipsin!
