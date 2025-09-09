Sensiz Yapamayacak Kişinin İsmini Söylüyoruz!

Seda'nın hayatında senin yeri bir başka. Sen olmadan geçen bir gün bile onun için adeta bir ömür gibi. Seninle olduğu anlarda, sanki dünyayı tek başına yeniden şekillendirebilecek kadar güçlü hissediyor. Gülüşün, bakışın, varlığın ona o kadar çok şey katıyor ki; seninle geçen her an, onun için bir hazine değerinde. Seninle birlikteyken, dünyanın tüm karmaşası bile ona tatlı geliyor. Seninle paylaştığı her an, onun için bir mutluluk kaynağı. Sanki tüm dünya durmuş, sadece sizin etrafınızda dönüyor gibi hissediyor. Seninle olduğu anlarda, hayatın tüm zorluklarına karşı koyabilecek bir güce sahip olduğunu düşünüyor. Fakat sen yokken, hayatı adeta bir boşluk gibi geliyor ona. Sanki bir parçası eksikmiş gibi hissediyor. Senin yokluğun, onda tarifsiz bir hasret bırakıyor. Sanki bir yıldız kaybolmuş gibi, gece gökyüzüne baktığında seni arıyor. Sen onun için sadece bir insan değil, hayatının en kıymetli parçasısın. Seninle geçirdiği her an, onun için paha biçilmez bir değere sahip. Seninle olmak, onun için hayatın en güzel yanı. Seninle birlikte olduğu anlarda, dünyanın tüm zorluklarını aşabileceğine inanıyor. Seninle birlikteyken, hayat ona daha güzel geliyor. Seninle birlikte olduğu her an, onun için bir hazine değerinde.