Sensiz Yapamayacak Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Hepimizin hayatında bizsiz eksik kalan, varlığımızla güçlenen birileri vardır. Bu kişi bazen tahmin ettiğimizden yakın, bazen de hiç düşünmediğimiz kadar farklı olabilir. Peki, sensiz yapamayacak kişinin adı ne? Bu testin sonunda öğreneceksin!
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Birine güven duyman için ne gerekir?
4. Bir tartışmada en çok nasıl tepki verirsin?
5. İyi bir haber aldığında nasıl kutlarsın?
6. İlişkide en çok neye değer verirsin?
7. Birini özlediğinde ne yaparsın?
8. Partnerinin hangi özelliği seni daha çok etkiler?
9. Kendini en çok ne zaman eksik hissedersin?
10. Bir ilişkide seni en çok ne kırar?
Sensiz yapamayacak kişi Can!
Sensiz yapamayacak kişi Yusuf!
Sensiz yapamayacak kişi Tuğçe!
Sensiz yapamayacak kişi Seda!
