Gençlik Aşkın Senin Üzerinde Nasıl İz Bıraktı?
Gençlik aşkı… İlk heyecan, ilk kalp çarpıntısı, ilk kırılma ya da ilk mutluluk. Hepimizin hayatında iz bırakan bu duygular, kimi zaman bugünkü halimizi şekillendirdi. Peki senin gençlikte yaşadığın aşk seni nasıl etkiledi?
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Gençlik aşkını ilk hatırladığında aklına gelen duygu ne?
4. İlk aşkınla yaşadığın en unutulmaz an hangisiydi?
5. Gençlik aşkın bugün seni nasıl hatırlıyordur sence?
6. İlk aşkında seni en çok zorlayan şey neydi?
7. Gençlik aşkından öğrendiğin en büyük ders neydi?
8. İlk aşkınla yeniden görüşsen ne yapardın?
9. Gençlik aşkın olmasaydı bugün nasıl biri olurdun?
10. İlk aşkını anlatırken hangisi baskın olurdu?
Gençlik aşkın seni daha umutlu biri yapmış!
Gençlik aşkın seni daha güçlü biri yapmış!
Gençlik aşkın sana mutsuzluk bırakmış!
Gençlik aşkın seni daha asosyal birine dönüştürmüş!
