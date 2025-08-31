Gençlik Aşkın Senin Üzerinde Nasıl İz Bıraktı?

Senin için gençlik aşkı dışa dönük bir heyecan değil, daha çok içsel bir yolculuktu. O yıllarda yaşadığın şeyler seni kendine dönmeye, kendi duygularını anlamaya itti. Bu da seni bugünkü halinde daha derin, daha anlayışlı, daha sezgisel bir insan yaptı. Belki dışarıdan soğuk görünüyorsun ama aslında kalbinde çok şey var.