Ona Aşık Olmanın Nedeni Ne?
Bazen birine aşık olduğumuzda nedenini bile açıklayamayız. Onun gülüşü mü, karakteri mi, ilgisi mi yoksa tamamen o büyülü an mı seni içine çekti?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Onu ilk gördüğünde aklından geçen şey neydi?
4. Sence onun en büyük artısı ne?
5. Onu görünce kalbin hızlanıyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Birlikte olduğunuzda en mutlu olduğun an hangisi?
7. Birlikte hayal ettiğin en güzel şey?
8. Kavga ettiğinizde kolayca barışıyor musunuz?
9. Onu düşündüğünde yüzünde oluşan ifade?
10. Onsuz hayatı düşündüğünde ne hissediyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen onun dış görünüşüne aşıksın!
Sen onun güvenine aşıksın!
Sen onun karakterine aşıksın!
Sen onun enerjisine aşıksın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın