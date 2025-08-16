Aşk Seni Ne Zaman Bulacak?
Aşk bazen aniden kapını çalar, bazen de uzun bir bekleyişin ardından gelir. Peki senin kalbini titretecek, yüzünde kocaman gülücükler açtıracak o kişi ne zaman hayatına girecek?
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ilişkide senin için en önemli şey nedir?
4. Şu an hayatındaki önceliğin ne?
5. Birinin sana aşık olduğunu nasıl anlarsın?
6. İlk buluşmada seni en çok etkileyen şey ne olur?
7. Hangisi seni daha çok tanımlar?
8. Hafta sonunu nerede geçirmek isterdin?
9. Mesajlara cevap verme süren nasıl?
10. Biri sana iltifat ettiğinde ne yaparsın?
Aşk seni her an bulabilir!
Aşkın seni bulmasına daha var!
Aşk seni ansızın bulacak!
