Aşk Seni Ne Zaman Bulacak?

Hayatının tam merkezine kendini koyduğun bu dönemde, kendiyle baş başa kalmak ve kişisel gelişimine odaklanmak senin için bir numaralı öncelik haline gelmiş durumda. Ve bu, ne kadar harika bir şey! Kendini keşfetmek, hayatının kontrolünü tamamen eline almak ve belki de uzun zamandır ertelediğin hedeflerine doğru ilerlemek... İşte tam da bu noktada, aşkın ne zaman karşına çıkacağını merak ediyor olabilirsin. Belki de şu anda aşkı düşünmek bile istemiyorsun, belki de yalnızca kendi dünyanda olmak ve hayatını kendi istek ve arzuların doğrultusunda şekillendirmek istiyorsun. Ancak unutma ki aşk, genellikle en beklenmedik anlarda, en beklenmedik şekillerde karşımıza çıkar. Ve evet, belki de şu anda aşkın kapını çalmasına daha biraz zaman var. Ancak bu süreçte de kendi hayatına odaklanmak, kendini geliştirmek ve hayatının kontrolünü eline almak senin için en doğru seçenek olacak. Bir magazin yıldızı gibi parıldayan gözlerle geleceğe bakarken, aşkın belki de çok daha yakın bir zamanda, belki de tam da beklediğin gibi, yavaş yavaş ve sana fark ettirmeden hayatına gireceğini unutma. Biraz sabır, biraz zaman ve tabii ki biraz da kendiyle baş başa kalmak... İşte aşkın kapını çalmasına kalan süre, belki de yaklaşık 612 ay kadar. Ancak unutma, her şey tam da olması gerektiği gibi ve tam da olması gerektiği zamanda gerçekleşir. Sen sadece kendi hayatına odaklanmaya devam et, gerisi zaten kendiliğinden gelecektir.