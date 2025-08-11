Sen Nasıl Bir Anne Olursun?

Sen bir anneden çok, en yakın arkadaş gibisin. Çocukların yanında, bir enerji topu gibi dolanıp duruyorsun. Her zaman bir şaka, bir tebessüm, bir kahkaha ile dolu olan sen, çocukların yanında adeta bir çocuk oluyorsun. Onlarla birlikte oyunlar oynuyor, hikayeler anlatıyor, çizgi film kahramanları hakkında sohbetler ediyorsun. Seninle geçirdikleri her an, onlar için bir eğlence, bir macera, bir özgürlük alanı. Ancak unutma, her ne kadar çocukların en yakın arkadaşı gibi hissetsen de, sen hala bir annesin. Ve bazen, ne kadar zor olsa da, biraz daha sınır koymak gerekiyor. Belki çocukların seninle daha fazla eğlenmek isteyecek, belki de seninle daha fazla oyun oynamak isteyecekler. Ancak senin de onlara bazı kurallar koyma, bazı sınırlar çizme hakkın var. Unutma, sen bir annesin ve senin de kendi ihtiyaçların, kendi zamanın var. Çocuklarınla geçirdiğin bu keyifli zamanlar, onların da sana saygı göstermeyi, seninle uyumlu bir şekilde yaşamayı öğrenmeleri için bir fırsat. Bu yüzden, ne olursa olsun, biraz daha sınır koymaktan çekinme. Bu, hem senin hem de çocukların için en iyisi olacak.