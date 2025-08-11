Sen Nasıl Bir Anne Olursun?
1. Çocuğun sana neden sorusunu 5. kez sordu. Ne yaparsın?
2. Disiplin senin için ne demek?
3. Tatil planı yaparken çocuklarının fikrini sorar mısın?
4. Akşam yemeğinde ne olsun?
5. Okulda yaşadığı bir sorunla geldi. İlk tepkin?
6. Hangi çocuk kitabı seni yansıtır?
7. Oyuncak alışverişinde çocuğun her isteğini alır mısın?
8. Teknoloji kullanımıyla ilgili tavrın?
9. Anne kelimesi sana ne hissettiriyor?
10. Kendine vakit ayırır mısın?
Sen şefkatli bir anne olursun!
Sen kuralcı bir anne olursun!
Sen eğlenceli bir anne olursun!
Sen rahat ve doğal bir anne olursun!
