Sen Nasıl Bir Anne Olursun?

İnci Döşer - Onedio Üyesi
11.08.2025 - 12:01

Anne olmak; sadece bir unvan değil, bir karakter meselesidir. Kimi kurallarıyla büyütür, kimi arkadaş gibi olur… Peki sen nasıl bir anne olurdun?

Hadi teste!

1. Çocuğun sana neden sorusunu 5. kez sordu. Ne yaparsın?

2. Disiplin senin için ne demek?

3. Tatil planı yaparken çocuklarının fikrini sorar mısın?

4. Akşam yemeğinde ne olsun?

5. Okulda yaşadığı bir sorunla geldi. İlk tepkin?

6. Hangi çocuk kitabı seni yansıtır?

7. Oyuncak alışverişinde çocuğun her isteğini alır mısın?

8. Teknoloji kullanımıyla ilgili tavrın?

9. Anne kelimesi sana ne hissettiriyor?

10. Kendine vakit ayırır mısın?

Sen şefkatli bir anne olursun!

Senin annelik tarzın adeta bir sanat eseri; her detayı özenle işlenmiş, dolu dolu bir sevgi tablosu. Anlayışın, o sonsuz sevgin ve rehberliğinle çocuğunun hayatına ışık oluyorsun. Onun duygusal gelişimini her zaman en ön planda tutuyor, onunla birlikte büyüyor ve gelişiyorsun. Sınır koyma konusunda da bir o kadar başarılısın. Evet, belirli sınırların var ama bu sınırların hiçbiri sevgini kısıtlamıyor. Aksine, çocuğuna olan sevgin bu sınırların ötesine geçiyor. Sen, çocuğunun gözlerinde parıldayan bir sevgi ışığı, onun kalbinde sonsuz bir güven duygusu yaratan bir annesin. Her annelik hikayesi güzeldir ama senin anneliğin, çocuğunun dudaklarından dökülen 'İyi ki annem sensin' sözleriyle taçlanıyor. Sen, her çocuğun hayalindeki annesin.

Sen kuralcı bir anne olursun!

Senin için hayatın düzeni, disiplini ve güvenliği her şeyden önce geliyor. Belki dışarıdan bakıldığında biraz sert bir profil çiziyorsun ama bu durumun altında yatan sebep, çocuğunun iyiliği ve mutluluğu için. Sınırların belirgin ve net, kuralların kesin ama bunların hepsi sevgi dolu bir kalbinin ürünü. Sevgin o kadar büyük ki, çocuğunun en küçük bir zarar görmesine bile tahammülün yok. O senin en büyük gurur kaynağın, hayatının merkezi ve en önemli sorumluluğun. Onun için her türlü fedakarlığı göze alıyorsun, çünkü onun mutluluğu senin mutluluğun.

Sen eğlenceli bir anne olursun!

Sen bir anneden çok, en yakın arkadaş gibisin. Çocukların yanında, bir enerji topu gibi dolanıp duruyorsun. Her zaman bir şaka, bir tebessüm, bir kahkaha ile dolu olan sen, çocukların yanında adeta bir çocuk oluyorsun. Onlarla birlikte oyunlar oynuyor, hikayeler anlatıyor, çizgi film kahramanları hakkında sohbetler ediyorsun. Seninle geçirdikleri her an, onlar için bir eğlence, bir macera, bir özgürlük alanı. Ancak unutma, her ne kadar çocukların en yakın arkadaşı gibi hissetsen de, sen hala bir annesin. Ve bazen, ne kadar zor olsa da, biraz daha sınır koymak gerekiyor. Belki çocukların seninle daha fazla eğlenmek isteyecek, belki de seninle daha fazla oyun oynamak isteyecekler. Ancak senin de onlara bazı kurallar koyma, bazı sınırlar çizme hakkın var. Unutma, sen bir annesin ve senin de kendi ihtiyaçların, kendi zamanın var. Çocuklarınla geçirdiğin bu keyifli zamanlar, onların da sana saygı göstermeyi, seninle uyumlu bir şekilde yaşamayı öğrenmeleri için bir fırsat. Bu yüzden, ne olursa olsun, biraz daha sınır koymaktan çekinme. Bu, hem senin hem de çocukların için en iyisi olacak.

Sen rahat ve doğal bir anne olursun!

Bir anne olarak, hayatın sürprizlerini ve beklenmedik dönüşlerini seviyorsun. Her günün, yeni bir macera ve yeni bir öğrenme fırsatı olmasını tercih ediyorsun. Stresin üzerinde fazla durmaktansa, onu bir kenara bırakıp, hayatın akışına kendini bırakmayı seçiyorsun. Çocuğunun bireyselliğini ve bağımsızlığını desteklemek, senin için en önemli önceliklerden biri. Onun kendi kararlarını alması, kendi hatalarından ders çıkarması ve kendi başarılarını kutlaması, senin için gurur verici. Çünkü sen, çocuğunun sadece bir birey olmasını değil, aynı zamanda kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi yönünü belirleyen bir birey olmasını istiyorsun. Doğallığı ve doğanın sunduğu basit ama güçlü güzellikleri seviyorsun. İster bir çiçeğin açması, ister bir kuşun cıvıltısı olsun, doğanın en küçük detayları bile seni mutlu ediyor. Bu, çocuğuna da aktarmak istediğin bir değer. Çünkü senin inandığın gibi, hayatın en güzel anları, genellikle en basit ve en doğal olanlarıdır.

