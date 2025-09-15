Psikolojik Dayanıklılığın Yüzde Kaç?
Hayat her zaman düz bir yol değil. Bazen fırtınalar, bazen yokuşlar, bazen de durup dinlenmemiz gereken noktalar oluyor. Bu test, zorluklar karşısında ne kadar dirençli, ne kadar esnek ve ne kadar güçlü olduğunu anlamana yardımcı olacak. Senin psikolojik dayanıklılık seviyen acaba yüzde kaç?
Hadi teste!
1. Bir sorunla karşılaştığında ilk yaptığın şey nedir?
2. Stresli bir dönemde seni en çok rahatlatan şey ne olur?
3. Başarısızlık yaşadığında nasıl tepki verirsin?
4. İnsanların eleştirilerine karşı yaklaşımın nasıl?
5. Kendini ne sıklıkla güçlü hissedersin?
6. Olumsuz bir haber aldığında nasıl tepki verirsin?
7. Zor bir hedef koyduğunda nasıl ilerlersin?
8. Kaygılandığında ne yaparsın?
9. Beklenmedik bir değişiklik olduğunda nasıl hissedersin?
10. Zorlukların sana kattığını düşündüğün şey nedir?
Senin psikolojik dayanıklılığın %90!
Senin psikolojik dayanıklılığın %70!
Senin psikolojik dayanıklılığın %45!
Senin psikolojik dayanıklılığın %25!
