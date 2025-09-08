Senin Çözemediğin Sorunun Ne?
Hepimizin hayatında bir türlü çözemediği, hep aklımızı kurcalayan problemler vardır. Kimi için insanlar, kimi için gelecek, kimi için aşk, kimi içinse kendi iç dünyasıdır. Senin hayatında en çok zorlandığın problem hangisi? Gel bu testle ortaya çıkaralım!
1. Günlük hayatında seni en çok yoran şey ne?
2. Karar vermen gerektiğinde zorlanma sebebin nedir?
3. En çok hangi anda çıkmaza girersin?
4. Çatışma yaşadığında en çok ne seni zorlar?
5. Gece kafanı en çok ne kurcalar?
6. Hayata bakışını en çok hangi şey etkiler?
7. Çözemediğin bir problem karşısında ne yaparsın?
8. Sana en tanıdık gelen cümle nedir?
9. Çözemediğin problem seni nasıl etkiler?
10. Kendine ne kadar güveniyorsun?
Senin en büyük sorunun insanlar!
Senin en büyük sorunun gelecek!
Senin en büyük problemin aşk!
Senin en büyük sorunun sensin!
