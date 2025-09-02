İlişkilerde En Büyük Sınavın Ne?
Aşkın yolculuğu her zaman güllük gülistanlık değil. Bazen sabır, bazen güven, bazen de fedakârlık ilişkilerde en büyük sınav haline geliyor. Senin ilişkilerde en çok zorlandığın, en büyük sınavın hangi konu acaba? Bu testi çöz, en büyük aşk sınavını öğren!
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. İlişkide en çok neye ihtiyaç duyarsın?
4. Partnerin senden habersiz plan yaptığında ne hissedersin?
5. Bir tartışmada senin tarzın nedir?
6. Partnerin sana sürpriz yapmayı unutsa kızar mısın?
7. Kıskançlık senin için ne ifade eder?
8. Partnerinle uzun mesafe ilişkisi yaşamak zorunda kalsan?
9. Partnerinin sana yalan söylediğini öğrensen ne yaparsın?
10. Partnerin eski sevgilisiyle hala arkadaş olsa ne yaparsın?
Senin en büyük sınavı güven!
Senin en büyük sınavın ilgisizlik!
Senin en büyük sınavın sadakat!
Senin en büyük sınavın özgürlük!
