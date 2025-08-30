Sana En Uygun Sevgili Tipini Söylüyoruz!

Senin için en uygun sevgili tipi güvenilir, sözünün eri ve sadık bir partner. Hayatta en çok huzuru ve istikrarı arıyorsun. Yanında olduğunda kendini güvende hissettiğin, sana sırtını yaslayabileceğin bir sevgili senin için vazgeçilmez. Böyle biriyle uzun vadeli, sağlam ve mutlu bir ilişki yaşayabilirsin.