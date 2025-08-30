Sana En Uygun Sevgili Tipini Söylüyoruz!
Herkesin hayalindeki sevgili tipi farklıdır: kimisi güven arar, kimisi eğlence, kimisi de tutku Peki senin kalbine en uygun sevgili tipi hangisi? Bu testte verdiğin cevaplara göre kişiliğine en uygun partner tipini açıklıyoruz.
Hazırsan başlayalım!
1. Bir ilişkide senin için en önemli şey ne?
2. Sevgilinle hafta sonu planın ne olurdu?
3. Kıskançlık konusunda tavrın nasıl?
4. Sevgilinin doğum günü için ne hediye alırsın?
5. İdeal ilk buluşma nerede olur?
6. Sevgilinle tartışınca ne yaparsın?
7. İlişkide seni en çok ne mutlu eder?
8. Aşkı hangi renkle anlatırsın?
9. Bir sevgilinin seni en çok etkileyecek davranışı ne olur?
10. Ayrılık sonrası tavrın nasıl olurdu?
Sana uygun sevgili tipi sadık ve güvenilir!
Sana uygun sevgili tipi eğlenceli ve enerjik!
Sana uygun sevgili tipi tutkulu ve romantik!
Sana en uygun sevgili tipi özgür ruhlu ve maceracı!
