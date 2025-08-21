Sevgilinde Aradığın 3 Özellik Ne?
Aşk, herkesin hayatında farklı bir anlam taşır. Kimi güven ister, kimi eğlence… Kimi ise sadece huzur arar. Peki senin kalbini fethedecek kişinin hangi özelliklere sahip olması gerekiyor?
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ilişkide en çok neye değer verirsin?
4. Kıskançlık konusunda tavrın nedir?
5. Bir tartışma olduğunda sevgilinin nasıl davranmasını istersin?
6. Sevgilinde fiziksel özellik olarak seni en çok etkileyen şey?
7. İlişkide sürprizler konusunda beklentin nedir?
8. Sevgilinle iletişim şeklin nasıl olmalı?
9. Sevgilinin hangi huyu seni en çok mutlu eder?
10. Sevgilinin sosyal medya kullanımı nasıl olmalı?
Senin aradığın 3 özellik; sadakat, mizah ve güven!
Senin aradığın 3 özellik; tutku, romantizm ve macera!
Senin aradığın 3 özellik; huzur, dürüstlük ve uyum!
Senin aradığın 3 özellik; eğlence, sosyallik ve ilgi!
