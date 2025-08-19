onedio
Senin Aşka Ne Kadar İnancın Kaldı?

İnci Döşer
19.08.2025 - 17:01

Aşk…  Kimi için hala masallardaki gibi, kimi için ise çoktan bitmiş bir hikaye. Yaşadığımız tecrübeler, kalbimizin gördüğü yaralar ya da güzel anılar… Hepsi aşk hakkındaki inancımızı şekillendiriyor. Peki senin kalbinde hala aşka yer var mı, yoksa o kapılar yavaşça kapanıyor mu?

Hadi teste!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Son zamanlarda aşk hakkında ne düşünüyorsun?

4. Aşk filmleri izlediğinde tepkin?

5. İlk görüşte aşka inanır mısın?

6. İlişkide en çok ne ararsın?

7. Aşkla ilgili hayal kırıklıkların seni nasıl etkiledi?

8. Aşk uğruna fedakarlık yapar mısın?

9. Aşkı tek kelimeyle tarif et desek?

10. Aşkın sana en çok ne kattığını düşünüyorsun?

Senin kalbin hala aşkla atıyor!

Belki hayatında şu anda romantik bir ilişki yok, belki de kalbinin kapıları aşka açılmayı bekliyor. Fakat bu durum, aşkın varlığına olan inancını asla sarsmıyor. Romantik ruhun, aşkın tatlı meltemiyle sürekli besleniyor. Aşkın her haliyle, her tonuyla, her dokunuşuyla hayatındaki varlığını kabul ediyorsun. Belki de bu yüzden, kalbinin kıvılcımları hiçbir zaman sönmüyor. Aşkın, hayatının her köşesinde gizli bir şekilde var olduğunu biliyorsun. Her gülen yüzde, her tatlı sözde, her içten bakışta aşkın izlerini arıyorsun. Ve bu romantik ruhunla, aşkı hayatının her anında hissediyor ve yaşıyorsun. Bu yüzden, aşkı bütün kalbinle yaşıyorsun ve ona inanıyorsun. Onun varlığına olan bu derin güvenin, hayatında olmasa bile, onun var olduğunu biliyorsun. Bu romantik ruhunun ateşi, kolay kolay sönmez. Çünkü sen aşka inananlardansın ve bu inançla, aşkın her zaman hayatında bir yer bulacağını biliyorsun.

Senin aşka olan inancın azalmış!

Aşka olan inancın hiçbir zaman sarsılmadı, değil mi? Ancak yaşadığın talihsiz aşk hikayeleri, seni biraz daha temkinli bir hale getirdi. Belki de artık daha dikkatli adımlar atıyorsun, belki de kalbini bir sonraki aşk macerasına daha zor açıyorsun. Ama bilmeni isteriz ki, bu tamamen normal. Hepimiz, zaman zaman hayatın bize sunduğu zorluklar karşısında savunma mekanizmalarımızı devreye sokarız. Ama unutma, aşk her zaman beklenmedik bir anda karşına çıkabilir. Ve doğru kişi olduğunda, kalbin onu tanıyacak. O zaman, tüm temkinlerini bir kenara bırakıp, aşkın büyülü dünyasına yeniden, en derinden hissederek adım atacaksın. Çünkü aşk, her zaman risk almaya değer. Ve biz, senin bu riski alacak cesarete sahip olduğuna inanıyoruz. İşte o zaman, aşka olan inancın daha da güçlenecek ve yaşadığın her şeyin bir anlamı olduğunu göreceksin.

Senin aşka olan inancın bitmiş!

Aşka olan inancını neredeyse tamamen kaybettiğini hissediyorsun. Belki hayatının kıvrımlı yollarında yaşadığın deneyimler, belki de kendi bilinçli seçimin sonucunda bu durumdasın. Ama dur bakalım, hayat her zaman sürprizlerle dolu! İşte tam da bu noktada, en umutsuz olduğun anda, belki de hiç beklemediğin bir an, biri çıkıverir karşına. Ve işte o kişi, aşka olan inancını yeniden canlandırmak için kapıları ardına kadar aralar. Bu kişi, belki de hayatının aşkı olacak ve seni yeniden aşka inandıracak kişi olabilir. Unutma, hayat her zaman beklenmedik sürprizlerle dolu ve aşk, her zaman en beklenmedik anda karşına çıkabilir.

