Senin Aşka Ne Kadar İnancın Kaldı?
Aşk… Kimi için hala masallardaki gibi, kimi için ise çoktan bitmiş bir hikaye. Yaşadığımız tecrübeler, kalbimizin gördüğü yaralar ya da güzel anılar… Hepsi aşk hakkındaki inancımızı şekillendiriyor. Peki senin kalbinde hala aşka yer var mı, yoksa o kapılar yavaşça kapanıyor mu?
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Son zamanlarda aşk hakkında ne düşünüyorsun?
4. Aşk filmleri izlediğinde tepkin?
5. İlk görüşte aşka inanır mısın?
6. İlişkide en çok ne ararsın?
7. Aşkla ilgili hayal kırıklıkların seni nasıl etkiledi?
8. Aşk uğruna fedakarlık yapar mısın?
9. Aşkı tek kelimeyle tarif et desek?
10. Aşkın sana en çok ne kattığını düşünüyorsun?
Senin kalbin hala aşkla atıyor!
Senin aşka olan inancın azalmış!
Senin aşka olan inancın bitmiş!
