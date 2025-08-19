Senin Aşka Ne Kadar İnancın Kaldı?

Belki hayatında şu anda romantik bir ilişki yok, belki de kalbinin kapıları aşka açılmayı bekliyor. Fakat bu durum, aşkın varlığına olan inancını asla sarsmıyor. Romantik ruhun, aşkın tatlı meltemiyle sürekli besleniyor. Aşkın her haliyle, her tonuyla, her dokunuşuyla hayatındaki varlığını kabul ediyorsun. Belki de bu yüzden, kalbinin kıvılcımları hiçbir zaman sönmüyor. Aşkın, hayatının her köşesinde gizli bir şekilde var olduğunu biliyorsun. Her gülen yüzde, her tatlı sözde, her içten bakışta aşkın izlerini arıyorsun. Ve bu romantik ruhunla, aşkı hayatının her anında hissediyor ve yaşıyorsun. Bu yüzden, aşkı bütün kalbinle yaşıyorsun ve ona inanıyorsun. Onun varlığına olan bu derin güvenin, hayatında olmasa bile, onun var olduğunu biliyorsun. Bu romantik ruhunun ateşi, kolay kolay sönmez. Çünkü sen aşka inananlardansın ve bu inançla, aşkın her zaman hayatında bir yer bulacağını biliyorsun.