Ne Kadar Tutkulu Bir Çiftsiniz?
Tutku… Bir ilişkiyi canlı, heyecanlı ve unutulmaz kılan şey. Bazı çiftler için bu kıvılcım hiç sönmez, bazıları içinse daha sakin ama derin bir bağ vardır. Peki sen ve partnerin ne kadar tutkulu bir çiftsiniz?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Partnerinle en son ne zaman uzun uzun konuştunuz?
4. Kavga ettiğinizde ne kadar sürede barışırsınız?
5. Onu görünce hala heyecanlanıyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Onunla birlikteyken zaman nasıl geçer?
7. Onu gördüğünde yüzünüzde gülümseme oluşur mu?
8. Onun yanında kendin olabiliyor musun?
9. İlişkinizde romantik anlar ne sıklıkta olur?
10. Ona son söylediğiniz iltifat ne zamandı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizin aşkınız alev alev!
Sizin aşkınız tutkulu sayılır!
Sizin aşkınız sakin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın