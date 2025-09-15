onedio
Bu Davranışlardan 10 Tanesini Yapıyorsan Körkütük Aşıksın Demektir!

İnci Döşer
15.09.2025 - 16:03

Aşk… Geldi mi gözümüzü boyar, kalbimizi hızlandırır ve bizi bambaşka biri yapar.

Farkında olmadan yaptığımız küçük şeyler aslında aşkın en büyük işaretleri olabilir. Peki sen körkütük aşık mısın?

Yaptığın davranışları seç bakalım!

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Sen şu anlık sadece hoşlanıyorsun!

Şu sıralar kalbimde fırtınalar kopmuyor, hani derler ya 'aşkın gözü kördür' diye, işte o noktada değilim. Belki biraz ilgi var, belki biraz hoşluk... Ama bu duygular henüz kocaman bir aşka dönüşmüş değil. Ancak hayatın ne getireceği hiç belli olmaz, değil mi? Kim bilir, belki de doğru kişiyle karşılaştığımda, kalbimdeki bu hafif dalgalanma, bir okyanus fırtınasına dönüşecek. Belki de o zaman, aşkın ne demek olduğunu tam anlamıyla kavrayacağım. Şimdilik bekleyip göreceğiz, kalbimdeki bu sessiz sakinliğin ne zaman ve nasıl bir aşka dönüşeceğini...

Sen çok hoşlanıyorsun ama aşık değilsin!

Kalbimin derinliklerinde, henüz yeni yeni alevlenen minik bir kıvılcım var. Bu kıvılcım, henüz göz alıcı bir alev topuna dönüşmüş değil ama hislerim, yavaş yavaş, adım adım, kendini daha fazla hissettiriyor. Bu kıvılcım, belki de bir aşkın, bir tutkunun ilk işaretleri. Belki de bu, bir başlangıç... Bir hikayenin, bir maceranın ilk adımları. Bu kıvılcımın, kalbimde yarattığı bu hafif sıcaklık, belki de hayatımın en büyük aşkını müjdeliyor. Henüz emin olmasam da, bu hislerin büyüyüp gelişmesini dört gözle bekliyorum. Bu belirsizlik, bu heyecan, bu merak duygusu, her şeyin daha da çekici hale gelmesini sağlıyor. İşte böyle, kalbimdeki bu minik kıvılcım, belki de hayatımın en büyük yangınına dönüşecek. Kim bilir, belki de bu sadece başlangıç...

Sen çok aşıksın!

Bir düşünce beliriyor zihnimde ve istemsizce yüzümde bir gülümseme beliriyor. Ne tamamen aşık ne de tamamen ilgisiz, duygularımın arasında bir yerdeyim. Kalbim, ona olan hislerimi tamamen kabul etmek için kapılarını ardına kadar açmış durumda. Kendimi ona daha fazla bağladıkça, kalbimin ona tamamen kaptırılacağını hissediyorum. Bu, bir aşk hikayesinin başlangıcına benziyor. Kendimi bu duygu dalgasının içinde bulduğumda, kalbimdeki heyecanı ve korkuyu aynı anda hissediyorum. Ama bilirim ki bu duygular, aşkın tatlı belirsizliğinin bir parçası.

Sen körkütük aşıksın!

Kalbim, çoktan seçimini yaptı ve gözlerim sadece onu arıyor. Onsuz geçen her bir gün, sanki bir parçamın eksik olduğu hissini bana yaşatıyor. Hayatımda ilk defa, bir başkasının mutluluğu, benimki kadar önemli hale geldi. Onun gülüşü, onun neşesi, onun huzuru... Hepsi benim için hayati önem taşıyor. Bu hisler, içimde öyle bir yankı uyandırıyor ki, adını bile tam olarak koyamıyorum. Aşk mı? Evet, belki de aşk. Ama bu, bildiğimiz aşklardan çok daha fazlası. Bu, kalbimin derinliklerinde yankılanan, her hücremde hissettiğim, uyanıkken de rüyadaymışım gibi hissettiren bir duygu. Bu, körkütük aşk. Bu aşk, beni bambaşka bir dünyanın kapılarını aralamaya davet ediyor. Bir dünya ki, orada her şey daha parlak, daha canlı ve daha gerçek. Bu aşk, beni ben yapacak kadar güçlü, beni ben olmaktan çıkaracak kadar yoğun. İşte bu yüzden, kalbim çoktan seçimini yaptı ve ben artık onun peşinden gidiyorum.

