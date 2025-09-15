Bu Davranışlardan 10 Tanesini Yapıyorsan Körkütük Aşıksın Demektir!

Kalbim, çoktan seçimini yaptı ve gözlerim sadece onu arıyor. Onsuz geçen her bir gün, sanki bir parçamın eksik olduğu hissini bana yaşatıyor. Hayatımda ilk defa, bir başkasının mutluluğu, benimki kadar önemli hale geldi. Onun gülüşü, onun neşesi, onun huzuru... Hepsi benim için hayati önem taşıyor. Bu hisler, içimde öyle bir yankı uyandırıyor ki, adını bile tam olarak koyamıyorum. Aşk mı? Evet, belki de aşk. Ama bu, bildiğimiz aşklardan çok daha fazlası. Bu, kalbimin derinliklerinde yankılanan, her hücremde hissettiğim, uyanıkken de rüyadaymışım gibi hissettiren bir duygu. Bu, körkütük aşk. Bu aşk, beni bambaşka bir dünyanın kapılarını aralamaya davet ediyor. Bir dünya ki, orada her şey daha parlak, daha canlı ve daha gerçek. Bu aşk, beni ben yapacak kadar güçlü, beni ben olmaktan çıkaracak kadar yoğun. İşte bu yüzden, kalbim çoktan seçimini yaptı ve ben artık onun peşinden gidiyorum.