Hayatındaki Kırmızı Çizgin Ne?
Herkesin hayatında asla taviz vermediği, sınırlarını belirleyen bazı kırmızı çizgiler vardır. Kimisi için güven, kimisi için özgürlük, kimisi için saygı ya da sadakat en önemli meseledir. Peki senin hayatındaki en büyük kırmızı çizgi hangisi?
Hadi teste!
1. Bir ilişkide en çok seni ne üzer?
2. İş hayatında dayanamadığın durum nedir?
3. Zor bir durumda ilk tavrın ne olur?
4. Ailenden en çok neyi öğrenmişsindir?
5. Arkadaşların arasında sana en çok hangi rol yakışır?
6. Bir renk seçsen hangisi seni yansıtır?
7. Bir tartışmada karşı taraf ne yaparsa tamamen soğursun?
8. Bir tabloya baktığında seni en çok rahatsız eden görüntü hangisi olurdu?
10. Sosyal medyada seni en çok rahatsız eden şey nedir?
Senin hayatındaki kırmızı çizgin yalan!
Senin hayatındaki kırmızı çizgin saygısızlık!
Senin hayatındaki kırmızı çizgin sadakatsizlik!
Senin hayatındaki kırmızı çizgin kısıtlanmak!
