Gerçekten İyi Biri misin?

İnci Döşer
İnci Döşer
17.09.2025 - 12:03

Hepimiz kendimizi “iyi biri” olarak tanımlamayı severiz ama bazen davranışlarımız sandığımız kadar parlak olmayabilir. İyilik, sadece başkalarına yardım etmek değil; empati, sabır, dürüstlük ve vicdan gibi pek çok değeri de içinde barındırır. Peki sen gerçekten iyi biri misin, yoksa biraz farklı bir yol mu izliyorsun?

1. Bir arkadaşın sana sırrını anlattığında ne yaparsın?

2. Sokakta yaralı bir hayvan görsen ne yaparsın?

3. Bir tartışmada haklı olduğunu bilsen nasıl davranırsın?

4. Başkasının başarısına nasıl tepki verirsin?

5. Birine yardım ettiğinde karşılık bekler misin?

6. Küçük bir yalan söylemek hakkında ne düşünüyorsun?

7. Arkadaşın kötü bir gün geçiriyorsa ne yaparsın?

8. İnsanların hatalarını gördüğünde nasıl davranırsın?

9. Birini mutlu etmek için plan yapar mısın?

10. Kendini eleştirenlere nasıl tepki verirsin?

Sen iyilik meleğisin!

Senin için iyilik, sıradan bir davranışın ötesinde, bir yaşam felsefesi. İnsanlara karşı gösterdiğin empati, anlayış ve yardımseverlik, seni diğerlerinden ayıran özelliklerin başında geliyor. Başkalarının mutluluğunu kendi mutluluğunun önünde tutuyorsun, hatta bazen kendi ihtiyaçlarını bile geri plana atabiliyorsun. Bu özverili tavırların, insanların seni 'gerçekten iyi biri' olarak tanımlamasına neden oluyor. Yanında olmak, insanlara huzur veriyor. Seninle geçirdikleri zaman, onların hayatlarında bir nevi sığınak haline geliyor. Bu yüzden seninle olan herkes, bu eşsiz deneyimi yaşama şansını yakaladığı için kendini şanslı hissediyor.

Sen gerçekten iyisin!

Kalbindeki berraklık ve saflık, seni diğerlerinden ayıran en belirgin özelliklerinden biri. Her zaman iyi niyetli olman, etrafındakilere karşı gösterdiğin anlayış ve yardımseverlik, senin karakterinin en güzel yönlerini oluşturuyor. Elbette, kimse mükemmel değil ve sen de zaman zaman bencilliklerine kapılıyorsun. Ancak bu, seni kötü bir insan yapmıyor, aksine daha insan yapıyor. Çünkü hatasız kul olmaz, değil mi? Senin en büyük gücün, samimiyetin. İyiliğin, içtenliğin ve dürüstlüğün, insanların sana olan güvenini pekiştiriyor. İnsanlar, seninle olduğunda kendilerini güvende hissediyor, çünkü biliyorlar ki; sen, onlara karşı her zaman açık ve dürüst olacaksın. İşte bu yüzden, seninle birlikte olmak, birçok kişi için oldukça keyifli ve huzur verici. Seninle geçirilen her an, insanlara pozitif enerji veriyor ve onları daha iyi hissettiriyor.

Sen ne iyisin ne de kötü!

Hayatın karmaşasında bazen bir kahraman oluyorsun, bazen de sadece kendi yoluna odaklanıyorsun. Kötü biri olduğun söylenemez ama 'fazla uğraşmak' gibi bir lüksün yok. İnsanlara zarar vermekten kaçınıyorsun, ama her zaman önceliğin kendi mutluluğun ve huzurun. Kendi çıkarlarını korurken, başkalarını da düşündüğün bir denge kurmaya çalışıyorsun. Kendi hayatının kaptanı olduğun kadar, başkalarının hayatında da olumlu bir etki bırakmaya çalışıyorsun. Kendi hedeflerine ulaşırken, başkalarının da hayallerine saygı gösteriyorsun. Kendine özgü bir denge ve harmoni yaratmaya çalışıyorsun ve bu senin hayat felsefeni oluşturuyor. Kendi yolunu çizerken, başkalarının da kendi yollarını çizmelerine izin veriyorsun. Kendi hayatının kahramanı olurken, başkalarının da kendi hikayelerinin kahramanı olmalarına fırsat veriyorsun.

Sen kötüsün!

Hayat senin için, bir moda dergisinin parlak sayfaları gibi, tamamen 'ben-merkezli' bir hikaye. Her zaman kendi çıkarlarını ön plana alıyor, başkalarının sorunlarına karışmaktan kaçınıyorsun. Bu seni kötü biri yapmaz, ama bir moda ikonu gibi herkesin sevdiği bir kişi olduğunu da söylemek zor. Daha fazla empati kurmayı denersen, hayat senin için bir dizi parlak moda çekiminden çok daha fazlası olabilir. Başkalarının duygularını ve deneyimlerini anlamaya çalışmak, senin dünyanı sadece kendi çıkarlarınla sınırlı bir sahneden, başkalarının da yaşadığı geniş bir dünyaya dönüştürebilir. Belki de biraz daha fazla empati, senin hayatını daha da zengin ve anlamlı bir hale getirebilir. Kim bilir, belki de bu yeni bakış açısı, seni sadece kendi hayatının yıldızı değil, başkalarının hayatında da önemli bir rol oynayan bir kişi yapabilir. Sonuçta, moda dünyası gibi hayat da sürekli değişiyor ve gelişiyor. Ve belki de bu değişim ve gelişim, senin de daha fazla empati kurarak başkalarının yaşamlarına dokunmanı gerektiriyor.

