Gerçekten İyi Biri misin?

Hayat senin için, bir moda dergisinin parlak sayfaları gibi, tamamen 'ben-merkezli' bir hikaye. Her zaman kendi çıkarlarını ön plana alıyor, başkalarının sorunlarına karışmaktan kaçınıyorsun. Bu seni kötü biri yapmaz, ama bir moda ikonu gibi herkesin sevdiği bir kişi olduğunu da söylemek zor. Daha fazla empati kurmayı denersen, hayat senin için bir dizi parlak moda çekiminden çok daha fazlası olabilir. Başkalarının duygularını ve deneyimlerini anlamaya çalışmak, senin dünyanı sadece kendi çıkarlarınla sınırlı bir sahneden, başkalarının da yaşadığı geniş bir dünyaya dönüştürebilir. Belki de biraz daha fazla empati, senin hayatını daha da zengin ve anlamlı bir hale getirebilir. Kim bilir, belki de bu yeni bakış açısı, seni sadece kendi hayatının yıldızı değil, başkalarının hayatında da önemli bir rol oynayan bir kişi yapabilir. Sonuçta, moda dünyası gibi hayat da sürekli değişiyor ve gelişiyor. Ve belki de bu değişim ve gelişim, senin de daha fazla empati kurarak başkalarının yaşamlarına dokunmanı gerektiriyor.