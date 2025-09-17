Gerçekten İyi Biri misin?
Hepimiz kendimizi “iyi biri” olarak tanımlamayı severiz ama bazen davranışlarımız sandığımız kadar parlak olmayabilir. İyilik, sadece başkalarına yardım etmek değil; empati, sabır, dürüstlük ve vicdan gibi pek çok değeri de içinde barındırır. Peki sen gerçekten iyi biri misin, yoksa biraz farklı bir yol mu izliyorsun?
1. Bir arkadaşın sana sırrını anlattığında ne yaparsın?
2. Sokakta yaralı bir hayvan görsen ne yaparsın?
3. Bir tartışmada haklı olduğunu bilsen nasıl davranırsın?
4. Başkasının başarısına nasıl tepki verirsin?
5. Birine yardım ettiğinde karşılık bekler misin?
6. Küçük bir yalan söylemek hakkında ne düşünüyorsun?
7. Arkadaşın kötü bir gün geçiriyorsa ne yaparsın?
8. İnsanların hatalarını gördüğünde nasıl davranırsın?
9. Birini mutlu etmek için plan yapar mısın?
10. Kendini eleştirenlere nasıl tepki verirsin?
Sen iyilik meleğisin!
Sen gerçekten iyisin!
Sen ne iyisin ne de kötü!
Sen kötüsün!
