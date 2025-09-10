onedio
Kendinle Arkadaş Olabilir miydin?

İnci Döşer
10.09.2025 - 16:02

Hepimiz bir şekilde başkalarıyla arkadaş oluyoruz ama asıl önemli soru şu: Sen, kendinle arkadaş olabilir miydin? Yani kendi davranışlarını, huylarını ve tavırlarını dışarıdan biri olarak görsen onlarla iyi anlaşır mıydın? Bu testte, kişiliğini keşfedecek, kendine olan bakış açını sorgulayacak ve acaba kendinle ne kadar uyumlu olabileceğini öğreneceksin.

Hadi teste!

1. Bir arkadaşının anlattığı uzun bir hikayeyi dinlerken tavrın ne olur?

2. Arkadaş buluşmalarında nasıl bir tip olursun?

3. Bir tartışma çıktığında tavrın?

4. Doğum günün unutulsa tepkin ne olurdu?

5. Arkadaşlarının gözünde senin en güçlü yanın ne olurdu?

6. Plan yapma konusunda nasılsın?

7. Arkadaşının başına kötü bir şey geldiğinde ne yaparsın?

8. Bir arkadaşının sana karşı hatasını fark ettin, nasıl davranırsın?

9. Arkadaşlarla yapılacak tatil planında nasıl davranırsın?

10. Dostlukta en çok hangi özelliğe önem verirsin?

Sen kendinle çok kolay arkadaş olurdun!

Seninle arkadaş olmak harika bir şans olurdu! Çünkü sen insanlara değer veren, dinlemeyi bilen ve yanında huzur hissettiren birisin. Kendinle arkadaş olsan muhtemelen birbirinizin her şeyini paylaşır, sırt sırta verip her zorluğu aşardınız. Senin sadakatin ve anlayışın, kendine karşı bile çok kıymetli.

Sen kendinle çok iyi arkadaş olurdun!

Hayal et, kendinle en iyi arkadaş oluyorsun! Şampanya dolu geceler, kahkaha tufanları, beklenmedik maceralar... İşte bu, seninle senin arasındaki dostluğun bir resmi olurdu. İçinde bulunduğun her anı bir festival havasına çevirebilir, sıradan bir günü bile unutulmaz bir anıya dönüştürebilirsin. Ancak, her ne kadar eğlence dolu olsan da, ciddi konularda biraz zorlanabilirsin. Belki de bu, senin hafif meşrep ruhunun bir sonucu. Derin konulara dalmak yerine, genellikle hayatın daha hafif ve eğlenceli taraflarını tercih edersin. Bu, seninle vakit geçirirken asla sıkılmayacağın anlamına geliyor. Birlikte geçirilen her an, seninle senin arasında bir eğlence rüzgarı estirir. Kendinle vakit geçirmek, sürekli bir neşe kaynağı olurdu. Her anı dolu dolu yaşayan, enerjisi hiç tükenmeyen biri olarak, kendinle geçirilen her an, hiç bitmeyen bir eğlenceye dönüşürdü. Bu yüzden, kendinle arkadaş olmak, hayatın en büyük partisine davetli olmak gibidir.

Sen kendinle arkadaş olmakta zorlanabilirdin!

Seninle arkadaşlık kurmak, bir yandan çocukça bir heyecanla dolu bir hazine avına çıkmak gibi, diğer yandan ise karmaşık bir bulmacayı çözmeye benzer. Sen, karşındakine değer veren, onunla ilgilenen, onu önemseyen biri olarak tanınırsın. Bu özelliğin, dostluklarının temel taşlarından biri olur. Ancak, aynı zamanda inatçı ve mesafeli tavrınla da dikkat çekersin. Bu durum, seninle arkadaşlık kurmanın bazen biraz zorlu bir maraton gibi hissettirebilir. Kendinle olan arkadaşlığında ise, zaman zaman gerilim dolu anlar yaşayabilirsin. Bu, sanki bir ayna karşısında durup kendine bakıyormuşsun gibi bir durum olabilir. Kendi hatalarını, kusurlarını görmek ve kabul etmek zor olabilir. Ancak, bu durum senin karakterinin bir parçasıdır ve sonunda her zaman bir orta yol bulmayı başarırsın. Sonuç olarak, sen her ne olursa olsun, güvenilir bir dostsun. Dostluğun, bir liman gibi; her zaman sığınılabilecek, güvenli ve huzurlu bir yer. Bu yüzden, seninle arkadaşlık kurmak hem kolay hem de zor olabilir; ama kesinlikle her zaman değerlidir.

Sen kendinle arkadaş olamazdın!

Kendinle dost olmak, bazen biraz tükenmiş hissettirebilir. Neden mi? Çünkü sen, çoğu zaman biraz fazla mesafeli, hatta kimi zamanlar soğuk olabiliyorsun. Bu, başkalarının seni yanlış anlamasına, belki de seni yanlış tanımasına sebep olabilir. Ancak unutma, bu durum senin dürüst ve gerçekçi biri olduğun gerçeğini değiştirmez. Kendinle arkadaş olsaydın, ilişkiniz belki de biraz mesafeli olurdu. Ancak bu mesafe, asla güven duygusunu zedeleyemezdi. Çünkü seninle olan ilişkiler, her zaman güven üzerine kuruludur. Evet, belki biraz mesafeli ama kesinlikle güven dolu bir dostluk olurdu bu. Böyle bir dostluğun içinde, belki de ilk başta biraz zorlanırdın. Ancak zamanla, bu mesafeli ama güven dolu dostluğun tadını çıkarırdın. Çünkü sen, dürüstlüğün ve gerçekçiliğin değerini bilen birisin. Ve bu özelliklerin, her zaman senin yanında olurdu.

