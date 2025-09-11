İçindeki Çocuk Kaç Yaşında?
Yaşımız büyüse de içimizde hep bir çocuk var! Kimimizin hala oyun oynamak isteyen, kimimizin ise daha olgun düşünen ama hep merak eden bir iç çocuğu bulunuyor. Peki senin içindeki çocuk aslında kaç yaşında?
Hadi teste!
1. En çok hangi aktivite seni mutlu eder?
2. Doğum günü kutlaması denince aklına ilk ne geliyor?
3. Bir problemle karşılaştığında ne yaparsın?
4. Hangi tatlıya hayır diyemezsin?
5. Tatilde nereye gitmek istersin?
6. En sevdiğin çizgi film türü hangisi?
7. Sana göre mutluluk nedir?
8. En çok hangi derste başarılıydın/başarılı olurdun?
9. Hangisi seni daha çok yansıtır?
10. Arkadaş grubunda sen kimsin?
İçindeki çocuk 5 yaşında!
İçindeki çocuk 10 yaşında!
İçindeki çocuk 13 yaşında!
İçindeki çocuk 16 yaşında!
