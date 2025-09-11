İçindeki Çocuk Kaç Yaşında?

Bir adım dur ve düşün, içindeki çocuk hala orada mı? O saf, oyunbaz ve hayalperest çocuk, hayatın karmaşasında kaybolmadı mı? Eğer hâlâ onu hissediyorsan, tebrikler! Çünkü sen, hayatın küçük detaylarında saklı olan mutluluğu bulabilen ender insanlardan birisin. Bir çocuğun gözünden bakabiliyorsun hayata. Küçük şeyler, senin için büyük anlamlar taşıyor. Belki bir çiçeğin açışını izlemek, belki bir kuşun cıvıltısı, belki de bir çocuğun masum gülüşü... Bu detaylar, senin için hayatın ta kendisi. Onları gözlemlemek, seni mutlu ediyor. Ve bu, herkesin yapabileceği bir şey değil. Çizgi filmler, oyunlar, renkler... Bunlar, senin hayatında hala büyük bir yer kaplıyor. Belki yaşın ilerledi, belki de etrafındakiler seni anlamıyor. Ama sen, kendi dünyanda hâlâ bir çocuksun. Ve bu, seni özel kılıyor. Büyümek, sadece bedenen olmuyor. Ruhun da büyüyor. Ama senin ruhunun bir köşesi, hep o tatlı çocuk kalmış. O çocuk, senin içindeki ışık, senin hayata tutunduğun dal. Onu kaybetme, çünkü o, senin en değerli hazinen. Hayatın zorlukları karşısında bile, o çocuğun gücüyle ayakta kalabiliyorsun. Ve bu, seni gerçekten özgün kılıyor.