Hangi Burcun Enerjisini Taşıyorsun?
Bazen taşıdığımız enerji çok daha belirgin konuşur. Bu test, günlük tercihlerin, duygusal tepkilerin ve hayata bakış açının hangi burca daha yakın olduğunu ortaya çıkaracak. Sonunda, sana en uygun burç enerjisini; güçlü yönlerin, dikkat etmen gereken noktaların ve kendini dengede tutma önerilerinle birlikte bulacaksın.
Hazır mısın?
1. Bir hedef koyduğunda ilk adımın nedir?
2. Kalabalık bir ortamda seni en çok ne anlatır?
3. Hata yaptığında yaklaşımın?
4. En ideal hafta sonun?
5. Tartışma anında ne yaparsın?
6. Para yönetiminde tavrın?
7. Zaman yönetiminde en büyük gücün?
8. Hangisi seni daha çok motive eder?
9. Tatil seçimin?
10. Kırmızı çizgi tanımın?
Sen ateş grubunun enerjisini taşıyorsun! (Koç- Aslan- Yay)
Sen toprak grubunun enerjisini taşıyorsun! (Boğa- Başak- Oğlak)
Sen hava grubunun enerjisini taşıyorsun! (İkizler- Terazi- Kova)
Sen su grubunun enerjisini taşıyorsun! (Yengeç- Akrep- Balık)
