Dünya Mutfaklarından Hangisi Sana Daha Yakın?
Herkesin damak zevki farklı! Kimi baharatlı yemeklere bayılır, kimi hamur işine, kimi ise tatlılara… Peki senin ruhuna en çok hangi Dünya mutfağı hitap ediyor? Eğlenceli soruları yanıtla, sana uygun mutfağı söyleyelim!
1. Yemeklerinde en çok hangi tadı seversin?
2. Bir öğünde hangisi seni daha çok mutlu eder?
3. Bir sofrada ilk gözün neye gider?
4. Dışarıda yemek yiyeceksen ilk tercihin ne olur?
5. Yemek eşlikçisi olarak hangisini tercih edersin?
6. Yemek yaparken en çok hangisini kullanmayı seversin?
7. Acı sever misin?
8. Yemek yerken senin için en önemli şey nedir?
9. En çok hangi atmosferde yemek yemeyi seversin?
10. Tatlı krizinde tercihin ne olur?
Sana İtalyan mutfağı daha yakın!
Sana Türk mutfağı daha yakın!
Sana Japon mutfağı daha yakın!
Sana Meksika mutfağı daha yakın!
