Seçtiğin Cupcakelere Göre Seni Anlatıyoruz!

Hayatının her anında sıradanlığa karşı bir başkaldırı içindesin. Her şeyin aynı olmasından hoşlanmıyorsun, çünkü sen her detayda bir fark yaratmayı seviyorsun. Hayat senin için büyük bir sanat eseri ve sen de bu eserin yaratıcısı gibi, her detayda kendi imzanı bırakmayı hedefliyorsun. Arkadaşlarınla sohbet ederken, genellikle fikirlerinle onları şaşırtmayı başarıyorsun. Çünkü sen, dünyayı herkesten farklı bir pencereden görüyorsun. Herkesin gördüğü şeylere farklı bir anlam yükleyebiliyor, herkesin kabul ettiği şeylere farklı bir bakış açısı getirebiliyorsun. Bu yüzden arkadaşların genellikle fikirlerine hayran kalır, çünkü senin düşüncelerin, onların hayatlarına yeni bir renk, yeni bir perspektif katar. Hayat senin için sıradan bir tablo değil, her bir detayı özenle işlenmiş bir sanat eseri. Her gün yeni bir fırça darbesi atıyorsun bu tabloya ve her seferinde farklı bir renk, farklı bir dokunuş ekliyorsun. Bu yüzden hayatın, senin için sıradan bir yaşamdan çok daha fazlası. Sen, hayatını bir sanatçı titizliğiyle, bir yaratıcı ruhla yaşıyorsun. Ve bu yüzden, hayat senin için her zaman heyecan verici, her zaman yeni bir macera.