Bir İlişkide Sana Göre Olmazsa Olmaz Ne?

Senin için en önemli şey “özgürlük”. Bir ilişkinin sağlıklı olabilmesi için iki tarafın da kendi alanına, kendi yolculuğuna sahip olması gerektiğini düşünüyorsun. Kısıtlandığında veya baskı gördüğünde ilişki sana yük gibi gelebilir. Sen, özgür bırakıldığında daha çok bağlanıyorsun.