Bir İlişkide Sana Göre Olmazsa Olmaz Ne?
İlişkiler farklı renkte duygular, beklentiler ve sınırlar barındırır. Bazımız için güven en önemli temelken, bazılarımız için sorunsuz iletişim, sürekli destek veya bireysel özgürlük vazgeçilmezdir. Bu kısa test, tercihlerin ve önceliklerin üzerinden seni yönlendirerek bir ilişkide senin olmazsa olmazını bulmana yardımcı olacak. Dürüst ol içinden geleni işaretle, cevapların sana en gerçekçi sonucu verecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ilişkide seni en çok mutlu eden şey nedir?
4. Bir sorun çıktığında önceliğin ne olur?
5. İlişkide sana huzur veren duygu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İlişkide sana kendini değerli hissettiren şey?
7. Birlikte hayal kurduğunda en çok ne hayal edersin?
8. Hayatının zor döneminde partnerinin nasıl davranmasını istersin?
9. En çok hangi durum seni kırar?
10. İdeal çift tatili nasıl geçmeli?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin için ilişkinin olmazsa olmazı güven!
Senin için ilişkinin olmazsa olmazı destek!
Senin için ilişkinin olmazsa olmazı sevgi!
Senin için ilişkinin olmazsa olmazı sevgi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın