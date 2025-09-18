onedio
Bir İlişkide Sana Göre Olmazsa Olmaz Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer
18.09.2025 - 16:03

İlişkiler farklı renkte duygular, beklentiler ve sınırlar barındırır. Bazımız için güven en önemli temelken, bazılarımız için sorunsuz iletişim, sürekli destek veya bireysel özgürlük vazgeçilmezdir. Bu kısa test, tercihlerin ve önceliklerin üzerinden seni yönlendirerek bir ilişkide senin olmazsa olmazını bulmana yardımcı olacak. Dürüst ol içinden geleni işaretle, cevapların sana en gerçekçi sonucu verecek.

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir ilişkide seni en çok mutlu eden şey nedir?

4. Bir sorun çıktığında önceliğin ne olur?

5. İlişkide sana huzur veren duygu?

6. İlişkide sana kendini değerli hissettiren şey?

7. Birlikte hayal kurduğunda en çok ne hayal edersin?

8. Hayatının zor döneminde partnerinin nasıl davranmasını istersin?

9. En çok hangi durum seni kırar?

10. İdeal çift tatili nasıl geçmeli?

Senin için ilişkinin olmazsa olmazı güven!

Senin için bir ilişkinin temel taşı “güven”. Dürüstlük, sadakat ve samimiyet senin olmazsa olmazların. Karşındaki insanın güvenini hissetmediğinde o ilişki sana huzur vermez. İçinde güven olmadığında aşk bile tek başına yeterli değildir. Sen, kalbine huzur veren ilişkilerde gerçekten mutlu oluyorsun.

Senin için ilişkinin olmazsa olmazı destek!

Senin için bir ilişkide en önemli şey “destek”. Partnerinin her durumda yanında olduğunu bilmek sana güç veriyor. Beraber ilerlemek, hayalleri ve hedefleri paylaşmak senin için büyük anlam taşıyor. Senin gözünde ilişki, birlikte daha güçlü olmanın yoludur.

Senin için ilişkinin olmazsa olmazı sevgi!

Senin olmazsa olmazın “sevgi”. İlgi, şefkat ve sıcaklık olmadan bir ilişkinin devam etmeyeceğini düşünüyorsun. Senin için küçük anlar, gülümsemeler, paylaşılan hisler her şeyden değerli. İlişkilerinde kalpten gelen bağlara çok önem veriyorsun.

Senin için en önemli şey “özgürlük”. Bir ilişkinin sağlıklı olabilmesi için iki tarafın da kendi alanına, kendi yolculuğuna sahip olması gerektiğini düşünüyorsun. Kısıtlandığında veya baskı gördüğünde ilişki sana yük gibi gelebilir. Sen, özgür bırakıldığında daha çok bağlanıyorsun.

