Senin Gizli Silahın Ne?
Herkesin içinde, belki farkında bile olmadığı ama en kritik anlarda devreye giren gizli bir silah vardır. Kimimiz zekamızla, kimimiz kararlılığımızla, kimimiz ise sezgilerimizle hayatın en çetin anlarını aşarız. Peki senin gizli silahın hangisi?
1. Zor bir durumda kaldığında ilk yaptığın şey nedir?
2. İnsanlar seni en çok hangi özelliğinle tanımlar?
3. Hayatında sürpriz bir gelişme olduğunda nasıl tepki verirsin?
4. İş hayatında seni öne çıkaran özellik hangisi?
5. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl davranırsın?
6. Büyük bir karar alman gerektiğinde hangi yolu seçersin?
7. Çatışma ortamında rolün ne olur?
8. Başarı senin için en çok neye bağlıdır?
9. Hayatta seni en çok zorlayan şey ne?
10. Zorluklarla karşılaşınca seni motive eden şey ne olur?
Senin gizli silahın zekan!
Senin gizli silahın sezgilerin!
Senin gizli silahın güvenilirliğin!
Senin gizli silahın cesaretin!
